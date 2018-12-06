الصليب الأحمر تعلن استعدادها لعب دور في تبادل الأسرى باليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، استعدادها للعب دور في تبادل الأسرى باليمن، وعبرت عن أملها في أن يبني اتفاق تبادل الأسرى بين الطرفين المتحاربين الثقة بينهما من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الحرب.

وقال مدير اللجنة لمنطقة الشرق الأوسط، فابريتسيو كاربوني، في بيان بحسب وكالة «رويترز»: «سُئلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تلعب دورها كوسيط محايد وتقدم الدعم الفني... وسيكون من الأهمية البالغة أن تتحقق من رغبة كل محتجز في أن يكون جزءًا من العملية».

وكان كاربوني قال في وقت سابق للصحفيين إن العدد المقدر للمحتجزين في اليمن «يتراوح بين خمسة آلاف وثمانية آلاف».