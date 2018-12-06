مبعوث الأمم المتحدة: طرفا الصراع في اليمن اتفقا على تبادل الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 02:01 مساء
مبعوث الأمم المتحدة الخاص ووزيرة خارجية السويد أثناء محادثات السلام اليمنية في السويد. (رويترز)

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس مع انطلاق محادثات السلام اليمنية في السويد، اتفاق طرفي الصراع باليمن على تبادل الأسرى مما سيسمح بلم شمل آلاف الأسر.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال غريفيث في مؤتمر صحفي بالسويد إن «اجتماع الأطراف اليمنية هنا أمر مهم جدًا، ولا سيما للشعب اليمني».

وأضاف: «يسرني اليوم أن أعلن عن توقيع اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، هذا أمر مهم جدًا لآلاف العائلات الذين يأملون عودة أحبابهم»، معربًا عن أمله بالتوصل خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين.

وقال غريفيث: «كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء للأصوات اليمنية كافة»، مشيرًا إلى أن المحادثات ستتطرق إلى خفض العنف وإيصال المساعدات الإنسانية.

وختم قائلًأ: «لا شك أن مستقبل اليمن بين أيدي الحاضرين هنا، مؤسسات الدولة في خطر، فدعونا نعمل بكل النوايا الحسنة».

وانطلقت في وقت سابق اليوم الخميس الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد بحضور وفدي الحكومة اليمنية و«أنصار الله»، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالإضافة إلى وزيرة خارجية السويد، مارغو إليزابيث والستروم.

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