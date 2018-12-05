المدعي العام التركي يطلب اعتقال عسيري والقحطاني في قضية خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 11:32 صباحا

أصدر المدعي العام لإسطنبول مذكرتين لاعتقال مسؤولين سعوديين سابقين، هما سعود القحطاني وأحمد عسيري للاشتباه بأنهما خططا لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين تركيين قولهما، اليوم الأربعاء، إن المكتب خلص إلى أن هناك «اشتباهًا قويًا» بأن القحطاني، وهو مساعد كبير سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، وهو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقًا، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر.

وأقالت السعودية القحطاني وعسيري من منصبيهما في أكتوبر.

وأشار أحد المسؤولين التركيين إلى «تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراءً رسميًا ضدهما».

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