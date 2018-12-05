التحقيقات الأممية حول انتهاكات «داعش» بالعراق تنطلق مطلع 2019

ضابط عراقي في موقع يشتبه أنه مقبرة جماعية لضحايا «داعش» قرب الموصل

أعلن فريق التحقيق الأممي في الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم «داعش» في العراق أن التحقيقات تنطلق مطلع العام 2019، إذ بدأ الفريق منذ الصيف جمع أدلة على حصول مجازر.

وقال رئيس فريق التحقيق البريطاني كريم أسعد أحمد خان، وهو محامي متخصّص في حقوق الإنسان، لمجلس الأمن الدولي إنّ «فريق التحقيق يُواصل تحضيراته في العراق بهدف بدء أنشطة التحقيق مطلع 2019»، وفق «فرانس برس».

وشدد على أن تنفيذ نشاطات التحقيق سيعتمد على تعاون ودعم وثقة جميع عناصر المجتمع العراقي.

وعمل محققو الفريق الأممي منذ أغسطس الماضي على جمع أدلّة على مجازر وفظائع أخرى ارتكبها تنظيم «داعش» في العراق، حيث اكتُشفت أكثر من 200 مقبرة جماعية، تضم أكثر من 12 ألف جثّة.

وبناء على طلب العراق، تبنى مجلس الأمن في العام 2017 قرارًا بالإجماع يمهد الطريق لإجراء تحقيق بهدف محاكمة عناصر التنظيم عن الجرائم التي ارتكبوها.

وتعهدت الولايات المتحدة تقديم مليوني دولار دعمًا لجهود محقّقي الأمم المتحدة.