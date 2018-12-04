السيسي يلتقي وزير الدفاع السوداني ويبحث معه التحديات الأمنية الإقليمية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرالدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف، الثلاثاء، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وسفير السودان بالقاهرة.

وقال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس السوداني عمر البشير، مشيداً بتميز العلاقات المصرية السودانية وعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ومنوهاً بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الأفريقية.

كما أشار الرئيس المصري في ذات السياق إلى أهمية الاستمرار في دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، لا سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي.

وذكر الناطق الرسمي أن وزير الدفاع السوداني نقل إلى السيسي تحيات الرئيس عمر البشير، مؤكداً متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين الدولتين وحرص السودان على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في جميع المجالات، لا سيما الأمنية والعسكرية، ومشيداً في هذا الإطار بالنتائج التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع المصري إلى السودان والتي تم خلالها مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين على العديد من الأصعدة ذات الصلة، وفي مقدمتها التنسيق المشترك لضبط الحدود ومنع الجرائم المنظمة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما هنأ الفريق أول عوض بن عوف مصر على التنظيم الناجح للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» لما شهده من مشاركة متميزة لكبرى الشركات العالمية في هذا المجال.