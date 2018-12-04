السيسي يلتقي وزير الدفاع السوداني ويبحث معه التحديات الأمنية الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 09:06 مساء

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرالدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف، الثلاثاء، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وسفير السودان بالقاهرة.

وقال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس السوداني عمر البشير، مشيداً بتميز العلاقات المصرية السودانية وعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ومنوهاً بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الأفريقية.

كما أشار الرئيس المصري في ذات السياق إلى أهمية الاستمرار في دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، لا سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي.

وذكر الناطق الرسمي أن وزير الدفاع السوداني نقل إلى السيسي تحيات الرئيس عمر البشير، مؤكداً متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين الدولتين وحرص السودان على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في جميع المجالات، لا سيما الأمنية والعسكرية، ومشيداً في هذا الإطار بالنتائج التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع المصري إلى السودان والتي تم خلالها مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين على العديد من الأصعدة ذات الصلة، وفي مقدمتها التنسيق المشترك لضبط الحدود ومنع الجرائم المنظمة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما هنأ الفريق أول عوض بن عوف مصر على التنظيم الناجح للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» لما شهده من مشاركة متميزة لكبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
خبير مالي يطالب بتشكيل فريق اقتصادي لإدارة الأزمة
ليبيا
الأمن ونقص الوقود على طاولة «بلدي مصراتة» ووفد الجنوب (فيديو)
ليبيا
7 قتلى و503 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال نوفمبر
ليبيا
«ذا إنترسبت»: 3 قواعد عسكرية لـ«أفريكوم» في ليبيا من بين 34 بأفريقيا
ليبيا
تخصيص أكثر من 11 مليون دينار لأعمال النظافة في بنغازي
ليبيا
السيسي لوزيرة الجيوش الفرنسية: نركز على دعم الجيش الليبي لفرض الأمن والتمهيد ...
ليبيا
ماي تطالب ولي العهد السعودي باتخاذ خطوات لعدم تكرار حادث مقتل خاشقجي مستقبلاً
دولى
الدولار يكسر حاجز الخمسة دينارات والاسترليني ينزل إلى 5.92 دينار
ليبيا
الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاتل يعيش على جلدك