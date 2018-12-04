سيناتوران جمهوريان: «لا يوجد أي شك» في تواطؤ ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 08:48 مساء

قال سناتوران جمهوريان بارزان الثلاثاء إنه «لا يوجد أي شك» لديهما بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان متواطئًا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في موقف يناقض موقف الرئيس دونالد ترامب.

وصرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر للصحفيين عقب إطلاع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ على تفاصيل القضية «ليس لدي أي شك في أن ولي العهد أشرف على جريمة القتل وكان يتم إطلاعه على الوضع طوال عملية القتل».

أما السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي دعا ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا من الرياض بسبب مقتل خاشقجي، فقال بعد الجلسة إنه يعتقد أن ولي العهد السعودي «ضالع في جريمة قتل خاشقجي على أعلى مستوى ممكن».

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