إسرائيل تستهدف «أنفاقا هجومية» لـ«حزب الله» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 06:14 مساء

قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه بدأ عملية «لكشف وإحباط» أنفاق حفرتها جماعة «حزب الله» اللبنانية لشن هجمات عبر الحدود من لبنان على إسرائيل.

وقال الجيش إن العملية حتى الآن قاصرة على إسرائيل ولم تمتد إلى لبنان حيث تبدأ الأنفاق. وبدت الحدود هادئة في الساعات التي أعقبت الإعلان عن العملية رغم المخاوف من أن تقود إلى مواجهة، وفق «رويترز».

ولم يرد تعليق فوري من حزب الله. وقال مصدر عسكري لبناني إن الوضع يتسم بالهدوء على جانبه من الحدود وهو ما قاله كذلك أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في المنطقة.

وبثت إسرائيل لقطات لمعدات الحفر ودق الخوازيق أثناء عملها في أماكن لم تحددها، للقيام بما وصفتها «بالاستعدادات التكتيكية للكشف عن مشروع حزب الله للأنفاق الهجومية عبر الحدود». ووزعت بعد ذلك صورة لأحد الأنفاق قالت إنها كشفته. وقالت إسرائيل إن النفق يبدأ من داخل منزل قرب قرية كفار كيلا اللبنانية ويعبر الحدود قرب بلدة المطلة في أقصى شمال إسرائيل.

ولم تخض إسرائيل وحزب الله أي صراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ آخر حرب بينهما عام 2006 غير أن إسرائيل شنت هجمات في سوريا مستهدفة ما وصفتها بإمدادات أسلحة متطورة لحزب الله.

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