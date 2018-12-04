وزيرا خارجية سورية وكوريا الشمالية يجتمعان في دمشق

وزير الخارجية السوري وليد المعلم (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين إن وزيري خارجية سورية وكوريا الشمالية اجتمعا في دمشق، اليوم الثلاثاء، وتبادلا الشكر على دعمها المتبادل خلال سنوات العزلة السياسية.

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وقالت وزارة الخارجية السورية إن ري يونج هو وزير خارجية كوريا الشمالية شكر الوزير السوري وليد المعلم على رفض سورية العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونجيانج. وقال المعلم إن سورية تشعر بالامتنان لدعم كوريا الشمالية لها في المحافل الدولية.

ويقول مراقبون من الأمم المتحدة إن العلاقات بين البلدين تعمقت بما يتجاوز الدبلوماسية واتهموا كوريا الشمالية في فبراير بالتعاون مع سورية بشأن الأسلحة الكيماوية وهو اتهام رفضته بيونجيانج.

وقصفت إسرائيل في العام 2007 ما يشتبه في أنه مفاعل نووي في شرق سورية، قالت إنه أقيم بمساعدة من كوريا الشمالية، وكان سيجري تشغيله بعد بضعة أشهر.

وتنفي سورية، وهي من الدول الموقعة على معاهد حظر الأسلحة النووية، باستمرار أن الموقع كان مفاعلاً نوويًا أو أن دمشق تتعاون في المجال النووي مع كوريا الشمالية.

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وواجهت الدولتان عزلة دولية، بسبب البرنامج النووي في حالة كوريا الشمالية والحرب الأهلية الدائرة منذ نحو ثماني سنوات في حالة سورية. وزار وفد برلماني سوري كوريا الشمالية في أكتوبر.