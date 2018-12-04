المبعوث الأممي إلى اليمن يسعى إلى دفع محادثات سلام في السويد

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (رويترز)

يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، إلى إعطاء دفعة لعقد محادثات سلام في السويد، بينما وقعّت الحكومة اليمنية اتفاقًا مع المتمردين الحوثيين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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وأعلنت الكويت، التي اضطلعت في أوقات سابقة بدور الوسيط في النزاع اليمني، مساء الإثنين، أن وفد المتمردين اليمنيين سيغادر صنعاء الثلاثاء للمشاركة في المفاوضات التي لم يحدد موعد رسمي لها بعد.

ومن جانبه، أكد مسؤول في الرئاسة اليمنية في الرياض -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن الوفد الحكومي «جاهز، ولكنه لن يتوجه إلى السويد إلا بعد التأكد من وصول» الوفد الحوثي إلى السويد.

وقال هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية، لـ«فرانس برس» إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الموالية للحكومة، و1000 إلى 1500 شخص من المتمردين الحوثيين.

ورأت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، ميريلا حديب، ردًا على سؤال لـ«فرانس برس» أن «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء الثقة بين المجتمعات اليمنية»، مشيرةً إلى أن اللجنة ستشرف وتسهل عملية التبادل بين الطرفين.

وأوضح هيج أن تطبيق الاتفاق سيتم بعد مفاوضات السلام المقرر إجراؤها في السويد قريبًا.

فرصة حاسمة

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه على «تويتر»: «نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للانخراط بشكل ناجح في حل سياسي في اليمن».

وأكد قرقاش أن «إجلاء مقاتلين حوثيين مصابين من صنعاء يظهر مرة أخرى دعم الحكومة اليمنية والتحالف العربي للسلام».

وقامت طائرة للأمم المتحدة الإثنين بإجلاء 50 جريحًا من المتمرّدين الحوثيين من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط. وكان مسؤولون حوثيون أشاروا إلى أن إجلاء الجرحى يشكل جزءًا من التدابير التي تفترض أن تسبق أي مفاوضات.

وأعرب غريفيث الثلاثاء في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر» عن «خالص الشكر لقيادات التحالف وسلطنة عمان لتعاونهما ودعمهما هذه المبادرة بشكل كامل» بعد إجلاء المصابين.

وقال الوزير الإماراتي إن «حلاً سياسيًا مستدامًا بقيادة يمنية يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية».

لكنه أضاف «لا يمكن أن تتعايش دولة مستقرة ومهمة للمنطقة مع ميليشيات غير قانونية. قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يقدم خارطة طريق قابلة للتطبيق».

وصدر القرار في أبريل 2015، وينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

ويعتبر ملف الجرحى الحوثيين أساسيًا في الجهود الرامية لإجراء مفاوضات سلام بين أطراف النزاع اليمني.

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وفي سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض المتمردون في اللحظة الأخيرة السفر من دون الحصول على ضمانات بالعودة إلى صنعاء وإجلاء مصابين من صفوفهم إلى سلطنة عمان. ويسيطر المتمردون منذ 2014 على العاصمة صنعاء، بينما يسيطر التحالف بقيادة السعودية على الأجواء اليمنية.

وصرح نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الإثنين لصحفيين بأن وفد المتمردين سيغادر صنعاء صباح الثلاثاء. وقال الجارالله إن «الطائرة تغادر غدًا تحمل الوفد الحوثي، وسيكون على متنها سفير دولة الكويت» في اليمن متجهًا إلى العاصمة السويدية.

وزارت وزيرة خارجية السويد، مارغو فالستروم، الكويت الإثنين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

دعم سعودي

وكان الناطق باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أكد في بيان ليل الأحد أن غريفيث طلب من التحالف تسهيل إجراءات إخلاء 50 من الجرحى المقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلّحة إلى مسقط لدواعٍ إنسانية وضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها غريفيث.

وأكد المالكي أن التحالف يدعم جهود غريفيث التي تهدف إلى «الوصول إلى حلّ سياسي» في اليمن.

وأعلن المتمرّدون الحوثيون الخميس أنهم سيشاركون في مفاوضات السلام المرتقبة في السويد برعاية الأمم المتحدة، في حال «استمرار الضمانات» بخروجهم وعودتهم إلى اليمن.

وأعربت إيران التي تتهمها الحكومة اليمنية والتحالف بدعم الحوثيين، عن تأييدها محادثات السلام، داعية إلى إنهاء «العدوان الوحشي» الذي يشنه التحالف.

وتشكلّ محادثات السلام المرتقبة أفضل فرصة إلى الآن لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 2014، بحسب خبراء، مع تزايد الضغوط على الدول الكبرى للتدخّل لمنع حدوث مجاعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وانهارت جولة أخرى من محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية في 2016، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لمشاركة السلطة عقب 108 أيام من المفاوضات في الكويت. وبقي ممثلون عن المتمردين الحوثيين عالقين في سلطنة عمان لثلاثة أشهر.

وحذر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف الشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الأحد في ختام زيارة الى اليمن استغرقت ثلاثة أيام، من أن البلاد تقف على حافة «كارثة كبرى». وذكر أن «الأوضاع المتدهورة» في اليمن ستحتاج إلى مساعدة أضخم في العام المقبل.

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وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقُتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونًا من سكان البلاد.