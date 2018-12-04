جيش الاحتلال الإسرائيلي «يعزز قواته» على الحدود الشمالية مع لبنان

جيش الاحتلال (رويترز)

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكس، أن قواتهم جرى تعزيزها على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك بعد عملية «كشف وإحباط» أنفاق تدعي دولة الاحتلال أن جماعة «حزب الله» اللبنانية حفرتها لشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

وقال كونريكس، وفق ما نقلت عنه «رويترز»: «نحن على علم بعدد من الأنفاق العابرة إلى إسرائيل من لبنان»، مضيفًا أنه «سيبدأ عمليته داخل إسرائيل وليس عبر الحدود».

وأضاف: «نعتبر أنشطة حزب الله انتهاكًا صارخًا وفاضحًا للسلطة الإسرائيلية».

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وتعد إسرائيل «حزب الله» أكبر تهديد على حدودها، وقد أقرت أنها نفذت هجمات متكررة في سورية لمنع حصول «حزب الله» على شحنات أسلحة من إيران.

وقصفت مرارًا منذ بدء النزاع في سورية العام 2011، أهدافًا للجيش السوري وأخرى لـ«حزب الله».

وخاض «حزب الله» المدعوم من طهران حربًا ضد إسرائيل في العام 2006 اندلعت إثر خطفه جنديين إسرائيليين بالقرب من الحدود مع لبنان. وردت إسرائيل حينها بهجوم مدمّر، إلا أنها لم تنجح في تحقيق هدفها المعلن في القضاء على «حزب الله».