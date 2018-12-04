دولة الاحتلال تعلن بدء عملية لتدمير أنفاق لـ«حزب الله» إلى أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 10:11 صباحا
جنود وآلية عسكرية إسرائيلية قرب بلدة المطلة في شمال إسرائيل (ا ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه رصد أنفاقًا لـ«حزب الله» تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل وباشر عملية لتدميرها.

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وقال الناطق باسم القوات الإسرائيلية جوناثان كونريكوس، لوكالة «فرانس برس»، إن «أنفاق الهجوم» تلك لم تكن بدأت العمل بعد، لكن سيتم سدها أو هدمها، من غير أن يحدد عدد الأنفاق أو يوضح الوسائل التي ستستخدَم لهذا الهدف.

وأكد كونريكوس أن جميع العمليات ستُجرى على الأراضي الإسرائيلية، مع أنها ستؤدي على الأرجح إلى تفاقم التوتر مع «حزب الله» الذي خاضت إسرائيل حربًا مدمرة ضده في 2006.

واستخدم الجيش الإسرائيلي في السابق وسائل مختلفة في عمليات هدم أو سد أنفاق من قطاع غزة.

وقال كورنيكوس للصحفيين: «بدأنا عملية نورذرن شيلد (الدرع الشمالي) لكشف وإحباط هجمات حدودية عبر أنفاق حفرتها منظمة (حزب الله) الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل».

وتابع أن الجيش أقام منطقة عسكرية مغلقة في القطاع المعني وعزز وجوده من دون تعبئة جنود الاحتياط، كما أنه لم يتم إصدار أية تعليمات خاصة للسكان المدنيين الإسرائيليين.

ويأتي إعلان العملية بعد ساعات على لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل مساء الإثنين.

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وقال نتانياهو إنه كان يعتزم أن يناقش مع بومبيو «الخطوات التي نتخذها معًا لصد عدوان إيران ووكلائها في الشمال» في إشارة إلى سورية ولبنان.

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