رويترز: هاسبل تطلع مجلس الشيوخ الأميركي على تفاصيل مقتل خاشقجي اليوم

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ( أ ف ب)

أوردت وكالة «رويترز» للأنباء، أن مديرة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، جينا هاسبل، ستقدم إحاطة إلى قادة لجان مجلس الشيوخ الأميركي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في جلسة سرية اليوم الثلاثاء، وفق ما أكدت مصادر قالت «رويترز» إنها مطلعة على تفاصيل الجلسة المرتقبة.

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وفي الإحاطة التي أدلى بها الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس إنه لا توجد أدلة قوية على أن «ولي العهد كان وراء القتل» وحثا أعضاء مجلس الشيوخ على عدم خفض العلاقات مع السعودية بشأن الحادث.

وقد آثار عدم تقديم هاسبل لإحاطتها غضب صانعي القرار الأميركي، إلا أنها هذه المرة ستقدم إحاطتها أمام القادة الجمهوريين والديمقراطيين في لجان مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية واللجان المسلحة والاعتمادات.

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قُتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر، وقطع جثمانه بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. وكان مقيمًا في الولايات المتحدة ويكتب في جريدة «واشنطن بوست»، ودأب على انتقاد ولي العهد السعودي.

وبعد نفي في عدة مناسبات، أقرت السلطات السعودية بالمسؤولية عن مقتله، وقالت إنها اعتقلت 21 شخصًا. إلا أن تحليلاً لـ«سي آي إيه» تم تسريبه إلى الإعلام الأميركي أشار بأصابع الاتهام لولي العهد الذي يقيم علاقات وثيقة مع البيت الأبيض.