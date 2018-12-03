الرئاسة الجزائرية: إصابة بوتفليقة بالزكام منعته من لقاء بن سلمان

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (الإنترنت)

قال تلفزيون الإخبارية السعودي إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان غادر الجزائر بعد زيارة رسمية أنهاها اليوم الإثنين، بينما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يلازم الفراش بسبب «زكام حاد» لم يستقبل الأمير، كما كان مقررًا، كما ذكرت الوكالة الرسمية ونقلت «فرانس برس».

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وأوضح المصدر أن بوتفليقة الذي «يلازم الفراش بسب زكام حاد تعذر عليه، كما كان مقررًا، استقبال سمو الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر».

والحالة الصحية لبوتفليقة البالغ من العمر 81 عامًا موضع الكثير من التكهنات منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013 أدت إلى تراجع كبير في تحركاته وخطابه.

ونادرًا ما يخرج من مقر إقامته «زيرالدا»، ولا يتحدث علنًا ويستقبل فقط بعض الشخصيات الأجنبية البارزة.

وفي فبراير 2017، تم تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اللحظة الأخيرة بسبب «التهاب حاد في القصبات الهوائية» للرئيس الجزائري.

وقامت ميركل أخيرًا بزيارة الجزائر في سبتمبر الماضي واستقبلها بوتفليقة.

وظهر بوتفليقة في الأول من نوفمبر على شاشة التلفزيون وهو يضع إكليلاً من الزهور على ضريح «شهداء» حرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962)، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين.

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وقد وصل ولي العهد السعودي ليل الأحد إلى الجزائر، في محطة جديدة في جولته الدولية الأولى منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. والتقى رئيس الوزراء أحمد أويحيى، صباح الإثنين، وفقًا للرئاسة الجزائرية.

ونشر صحفيون ومثقفون جزائريون بيانًا، اعترضوا فيه على زيارة ولي العهد السعودي.