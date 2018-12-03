غزة..محكمة عسكرية تقضي بالإعدام على ستة أشخاص بتهمة «التخابر» مع إسرائيل

أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة الإثنين أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكامًا بالإعدام شنقًا على ستة أشخاص بينهم امرأة بتهمة «التخابر» مع إسرائيل.

وقال العميد ناصر سليمان رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي «أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم أحكاماً قضائية متفاوتة بحق 14 متخابرًا مع الاحتلال تضمنت 6 أحكام بـالإعدام»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن بين المحكومين «المتهمة آمال م م 55 عامًا من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)». وصدر بحقها حكم غيابي لاتهامها بتشجيع قريبها في غزة على التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب وزارة الداخلية.

وتابع سليمان أن المدانين «قدموا معلومات عن رجال المقاومة ... وأنفاقهم العسكرية وأماكن رباطهم وأماكن إطلاق الصواريخ». وجاءت هذه الأحكام بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع دوامة عنف جديدة إثر قيام قوات إسرائيلية خاصة بعملية فاشلة داخل قطاع غزة دفعت حماس إلى التوعد بالانتقام.

وأدى الاشتباك الذي نتج عن الكشف عن العملية إلى مقتل سبعة مقاتلين فلسطينيين من بينهم قائد عسكري محلي في حماس، وضابط إسرائيلي. ورد المقاتلون الفلسطينيون بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات التي أصابت حافلة قالت حماس أن جنودًا إسرائيليين يستخدمونها. وأصيب جندي إسرائيلي بجروح بالغة في الهجوم.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 13 نوفمبر. من جانبه قال إياد البزم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي إن «هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم». وأشار البزم إلى أن «هؤلاء العملاء لهم علاقة بجهاز اتصالات للتنصت والتجسس زرعه الاحتلال وعملاؤه وانفجر عندما تم اكتشافه في بلدة الزوايدة» جنوب قطاع غزة.

وقتل ستة من نشطاء كتائب القسام الجناح العسكري لحماس عندما انفجرت العبوة بعد اكتشافها بالقرب من دير البلح في وسط قطاع غزة في مايو، وفق البزم.