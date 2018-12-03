مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يصل صنعاء تمهيدًا لمفاوضات في السويد

مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. (رويترز)

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، صنعاء، اليوم الإثنين، بينما تصل طائرة تابعة للأمم المتحدة لإخلاء 50 جريحًا من الحوثيين إلى مسقط في خطوة تندرج في إطار «بناء الثقة» تمهيدًا لمفاوضات السلام المتوقعة في السويد.

أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض، في بيان ليل الأحد - الإثنين، أن «طائرة تجارية تتبع الأمم المتحدة ستصل يوم الإثنين إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين» الخمسين إلى العاصمة العمانية، وسيرافقهم «50 مرافقًا و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة».

وفي قاعة المغادرين في مطار صنعاء، جلس مصابون في انتظار الطائرة التي ستقلهم إلى مسقط، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد مصدر في الأمم المتحدة أن المنظمة ستعمل من أجل «التوصل لاتفاق حول إعادة فتح مطار صنعاء في إطار حزمة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين».

وكان الحوثيون الذين يسيطرون على المطار أكدوا السبت الماضي «جاهزية مطار صنعاء الدولي الفنية والمهنية طبقًا للمتطلبات الدولية ومنظمة الطيران الدولي لاستقبال الرحلات المدنية».

ولم يصدر أي بيان رسمي من منظمة الطيران الدولي حول مطار صنعاء.

ويعتبر ملف الجرحى الحوثيين أساسيًا في الجهود الرامية لعقد مفاوضات سلام بين أطراف النزاع اليمني.

وفي سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض المتمردون في اللحظة الأخيرة السفر من دون الحصول على ضمانات بالعودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم وإجلاء مصابين من صفوفهم إلى سلطنة عمان.

إزالة الذرائع

ومن جهته، أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الأرياني، في تغريدة أن الموافقة تأتي «لتسهيل انعقاد المشاورات، وإزالة أي ذرائع يتذرع بها الانقلابيون للتملص من فرص السلام».

وبحسب الأرياني «فلن يبقى أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة أي أعذار بعد أن قدمت الحكومة (...) كل ما يمكن تقديمه من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة اليمنية»، محذرًا أنه «إذا ما فشلت هذه الجهود فإن خيار الحسم العسكري سيكون هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة شعبنا اليمني».

وكان الحوثيون أعلنوا الخميس أنهم سيشاركون في مفاوضات السلام المرتقبة في السويد والتي ترعاها الأمم المتحدة، في حال «استمرار الضمانات» بخروجهم وعودتهم إلى اليمن.

وتشكلّ محادثات السلام المرتقبة أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 2014، بحسب خبراء، مع تزايد الضغوط على الدول الكبرى للتدخّل لمنع حدوث مجاعة في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

وانهارت جولة أخرى من محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية في 2016، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لمشاركة السلطة عقب 108 أيام من المفاوضات في الكويت. وبقي ممثلون عن المتمردين الحوثيين عالقين في سلطنة عمان لثلاثة أشهر.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سعى الخميس الماضي إلى تخفيض سقف التوقعات بشأن موعد المحادثات التي تأتي بينما يواجه ملايين اليمنيين خطر المجاعة.

وحذر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف الشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، من أن اليمن يقف على حافة «كارثة كبرى»، وذلك في ختام زيارة قام بها لثلاثة أيام. وذكر أن «الأوضاع المتدهورة» في اليمن ستحتاج إلى مساعدة أضخم في العام المقبل.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف في العام 2015، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونًا من سكان البلاد.