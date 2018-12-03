افتتاح أول معرض دولي للسلاح في مصر

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الافتتاح

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الإثنين، أول معرض للأسلحة في القاهرة.

وتنظم مصر، التي تمتلك واحدًا من أقوى الجيوش على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيدكس - 2018) بمشاركة نحو 400 شركة عارضة تمثل 41 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقصَّ السيسي وبارلي الشريط الافتتاحي للمعرض، وتلى ذلك جولة في حضور مسؤولين عسكريين مصريين في قاعة عرض ضخمة في ضواحي القاهرة، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس» عن التلفزيون الرسمي المصري.

وقال وزير الدفاع المصري محمد زكي، في تصريحات صحفية، «نسعى (الجيش) لامتلاك القوة ودحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام».

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الدفاع الفرنسية محادثات مع السيسي ونظيرها المصري، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية.

كما ستلتقي بارلي ممثلي الشركات الفرنسية المشارِكة في المعرض، وستتوجه الثلاثاء إلى الكويت.

وقالت بارلي، في البيان، «إن هذه التبادلات ستؤكد التعاون الثنائي الكبير بين مصر وفرنسا».

وتشهد العلاقات بين القاهرة وباريس تطورًا كبيرًا، خصوصًا منذ الفترة التي كان فيها جان-إيف لودريان وزيرًا للدفاع خلال ولاية الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، التي تم خلالها عديد صفقات السلاح بين البلدين.

وعززت مصر منذ العام 2015 ترسانة أسلحتها من خلال التعاقد مع فرنسا على 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز «رافال»، وفرقاطة متعددة المهام من طراز «فرام»، وصواريخ قيمتها نحو 5.2 مليار يورو، إلى جانب حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» بقيمة 950 مليون يورو.