وفاة سوريين اثنين في حريق بمخيم لاجئين شرق لبنان

لاجئون يتفقدون الأضرار بعد الحريق في مخيم بلدة اليمونة، 3 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

أعلن رئيس إحدى البلديات شرق لبنان وفاة لاجئين سوريين أحدهما طفل، فجر اليوم الإثنين، جراء حريق نشب في مخيمهم في بلدة اليمونة.

وقال نائب رئيس البلدية حسين شريف لوكالة «فرانس برس» إن الحريق اندلع فجرًا، وأسفر عن احتراق 23 خيمة من أصل نحو 70 موجودة في المخيم، كما توفي رجل في الـ46 من العمر، وطفل عمره سبع أو ثماني سنوات.

وأشار شريف إلى أن أسباب الحريق ليست واضحة حتى الآن، وقال: «يبدو أن أحدهم ترك نيران المدفئة شاعلة ليلًا أو قد يكون ماسًا كهربائيًّا»، موضحًا أن «انفجار برميل مازوت في إحدى الخيم كان السبب وراء انتشار الحريق».

وتوجهت القوى الأمنية إلى المكان، كما أرسلت الأمم المتحدة فريقًا إلى المخيم.

وروى أحد اللاجئين إنه «عند الساعة الثالثة فجرًا، سمعنا أصوات صراخ، وإذا بنا نجد النيران تلتهم المخيم ونحن غير قادرين على إطفائها».

وأظهرت صور خيمًا وقد تحولت إلى رماد ولم يبقَ منها سوى أعمدة. وفي إحدى الصور، بدت طفلة وهي تبحث بين كومة من الثياب المحترقة، وفي أخرى وقف شبان عاجزون ينظرون إلى الخراب من حولهم.

وتولت فرق إطفاء الدفاع المدني إخماد النيران وسط صعوبة في الرؤية بسبب الضباب الكثيف والدخان.

ويقدر لبنان راهنًا وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات مفوضية شؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون.

ويعيش اللاجئون وسط ظروف صعبة بعضهم في مخيمات عشوائية، ويعتمد قسم كبير منهم على مساعدات تقدمها منظمات إنسانية.

وتتعرض تلك المخيمات، خصوصًا الواقعة في منطقة البقاع في شرق البلاد، لمداهمات أمنية بين الحين والآخر.

وأوقف الجيش اللبناني الأسبوع الماضي أثر مداهمة لمخيمات في بلدة عرسال نحو 400 لاجئ سوري بينهم 300 بسبب انتهاء صلاحية أوراق إقامتهم، فضلًا عن أكثر من 30 مطلوبًا بموجب مذكرات توقيف.

ومنذ مطلع العام الحالي، ينظم الأمن العام اللبناني على دفعات، عودة جماعية للاجئين السوريين بالتعاون مع دمشق، عاد بموجبها نحو ثمانية آلاف لاجئ.

ويتحدث الأمن العام بدوره عن عودة عشرات الآلاف إلى سورية عبر رحلات منسقة مع دمشق أو بمبادرة شخصية منهم.

ويعفي الأمن العام مخالفي شروط الإقامة من السوريين من الغرامات في حال اتخاذهم قرارًا بالعودة إلى سورية.