ماكرون يأمر بإجراء محادثات مع محتجي «السترات الصفراء»

اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين يرتدون سترات صفراء احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة في باريس (رويترز)

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس حكومته بإجراء، محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين، بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي عمت البلاد، ووصلت ذروتها في العاصمة باريس.

واجتمع ماكرون، أمس الأحد، مع عدد من الوزراء، وقالت الرئاسة الفرنسية: «إن ماكرون طلب من وزير الداخلية تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل»، كما طلب من رئيس الوزراء إجراء محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلي المحتجين، وفق «فرانس برس».

وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن ماكرون لن يتوجه بخطاب إلى الأمة، رغم المطالبات بأن يقدم تنازلات فورية للمتظاهرين، وأضاف أن فكرة فرض حالة الطوارئ في البلاد لم تكن محل بحث.

وتفاجأت شرطة مكافحة الشغب، السبت، بخروج المحتجين في أحياء باريس، حيث أحرقوا عشرات السيارات ونهبوا المتاجر وحطموا المنازل والمقاهي الفخمة الخاصة في اضطرابات هي الأسوأ في العاصمة منذ العام 1968.

ويمثل هذا الاضطراب التحدي الأصعب الذي يواجهه الرئيس الفرنسي منذ توليه رئاسة البلاد، فيما تصاعد العنف والغضب العام من الإصلاحات الاقتصادية التي يقدم عليها الرئيس الشاب البالغ من العمر 40 عامًا.

واستهدف بعض المحتجين قوس النصر في باريس، ودعوا ماكرون للاستقالة وكتبوا على واجهة القوس الذي يعود تاريخه للقرن التاسع عشر عبارة «ستنتصر السترات الصفراء».

وتفجرت الاحتجاجات الشعبية فجأة في 17 نوفمبر، وانتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أغلق المحتجون طرقًا في أنحاء مختلفة من البلاد وأعاقوا الدخول إلى مراكز تجارية ومصانع وبعض مستودعات الوقود.

وقالت السلطات: «إن جماعات العنف من اليمين واليسار المتطرفين، فضلاً عن قطاع طرق من ضواحي باريس، تسللوا إلى احتجاجات حركة السترات الصفراء».

وأشار الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، أمس الأحد، إلى إن إدارة ماكرون تدرس فرض حالة الطوارئ، وأضاف أن الرئيس منفتح على الحوار، لكنه لن يتراجع عن الإصلاحات السياسية.

وقال جريفو: «لن نغير مسارنا. هذا هو الاتجاه الصحيح ونحن متيقنون من ذلك».

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على أكثر من 400 شخص فيما أُصيب 133 آخرون. وأطلقت الشرطة نحو عشرة آلاف قذيفة صوت وغاز مسيل للدموع، فضلًا عن مدافع المياه على المحتجين لدى محاولة بسط السيطرة على الاحتجاجات.

وقبل توجهه لحضور الاجتماع مع مسؤولي الأمن وكبار مساعديه يوم الأحد التقى ماكرون، وسط إجراءات أمنية مشددة، أفرادًا من الشرطة والإطفاء قرب شارع الشانزليزيه، حيث أطلق بعض الواقفين صرخات عدائية، بينما ردد البعض الآخر هتافات طالبت ماكرون بالاستقالة.

لكن مثل هذا السيناريو لن يتم على الأرجح. فماكرون لا يزال أمامه ثلاثة أعوام ونصف العام في السلطة، كما أن لديه أغلبية قوية في البرلمان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجزء الداخلي من القوس، حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.