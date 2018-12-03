طائرة للأمم المتحدة تنقل 50 جريحًا من الحوثيين إلى مسقط

قوات يمنية موالية للحكومة تتولى حراسة سفينة في ميناء المكلا جنوب غرب اليمن

تصل طائرة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى العاصمة اليمنية صنعاء لنقل 50 جريحًا من الحوثيين إلى مسقط، في خطوة تندرج في إطار «بناء الثقة» تمهيدًا لمفاوضات السلام المتوقعة في السويد.

وأعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض، في بيان صدر مساء أمس، أن «المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، طلب منه تسهيل إجراءات نقل 50 من الجرحى المقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلحة إلى مسقط لدواعٍ إنسانية وضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها غريفيث».

وأضاف البيان، الذي نقلت عنه «فرانس برس»، أن «طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستصل، يوم الإثنين، إلى مطار صنعاء لإجلاء الجرحى المقاتلين الخمسين إلى العاصمة العمانية، وسيرافقهم 50 مرافقًا و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة».

ونقل البيان عن الناطق باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، تأكيده على «جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

ويعتبر ملف الجرحى الحوثيين أساسيًّا في الجهود الرامية لعقد مفاوضات سلام بين أطراف النزاع اليمني.

وفي سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض الحوثيون في اللحظة الأخيرة السفر دون الحصول على ضمانات بالعودة إلى صنعاء وإجلاء مصابين من صفوفهم إلى سلطنة عمان.

إزالة الذرائع

ومن جانبه، أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، معمر الأرياني، في تغريدة أن «الموافقة تأتي لتسهيل انعقاد المشاورات، وإزالة أية ذرائع يتذرع بها الانقلابيون للتملص من فرص السلام».

وقال الأرياني: «لن يبقى أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة أية أعذار بعد أن قدمت الحكومة كل ما يمكن تقديمه من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة اليمنية»، محذرًا من أنه «إذا ما فشلت هذه الجهود فإن خيار الحسم العسكري سيكون الطريق الوحيد لإنهاء معاناة شعبنا اليمني».

والخميس، أعلن الحوثيون أنهم سيشاركون في مفاوضات السلام المرتقبة في السويد برعاية الأمم المتحدة، في حال استمرار الضمانات بخروجهم وعودتهم إلى اليمن.

وتشكل محادثات السلام المرتقبة أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 2014، مع تزايد الضغوط على الدول الكبرى للتدخل لمنع حدوث مجاعة في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

ويبذل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، جهودًا لوضع الأسس لمحادثات سلام من المقرر أن تعقد في السويد قبل نهاية العام.

ورغم جهود غريفيث، فإن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ألمحت إلى تخفيض سقف التوقعات بشأن موعد المحادثات، إذ قال: «لا أريد أن أرفع سقف التوقعات كثيرًا، لكننا نعمل بكد من أجل ضمان أن نتمكن من أن نبدأ محادثات سلام مجدية هذا العام».

وقُـتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدد المجاعة نحو 14 مليونًا من سكان البلاد.