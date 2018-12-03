الرئيس النيجيري ينفي الإشاعات حول وفاته

الرئيس النيجيري محمد بخاري

نفى الرئيس النيجيري محمد بخاري إشاعات حول وفاته واستبدال شبيه به من السودان، وهي إشاعات تناقلتها حسابات على «فيسبوك» و«تويتر».

وفي بيان وقَّعه الناطق باسمه غاربا شيهو، قال بخاري: «هذا أنا، أؤكد لكم. قريبًا سأحتفل بعيدي الـ76 وسأواصل نشاطي». ويتواجد الرئيس النيجيري في بولندا، حيث يشارك في أعمال قمة المناخ في كاتوفيتسه، وفق «فرانس برس».

تصريحات بخاري جاءت ردًّا على سؤال طرحه أحد الحاضرين حول تقارير انتشرت على «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب»، قالت إن رئيس أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، هو شخص يدعى جبريل.

وقال بخاري: «عدد كبير من الناس أملوا أن أموت خلال وعكتي الصحية. بل إن البعض تواصلوا مع نائب الرئيس وطرحوا أسماءهم لتولي مهام نائب الرئيس لأنهم افترضوا أني مت».

ووصف الناطق غاربا شيهو الذين أطلقوا الإشاعات بأنهم «جهلة وغير متدينين».

وبخاري، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، أمضى فترة طويلة من 2017 في لندن للعلاج من وعكات صحية لم يكشف عنها.

وعزز غياب معلومات دقيقة حول مرضه، إضافة إلى ملامحه النحيلة وتراجع وتيرة ظهوره العلني، التكهنات بشأن حالته الصحية.

وانتشرت الإشاعات حول هوية الرئيس بعد شهر على عودة بخاري من رحلة علاج في لندن.