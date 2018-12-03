التحالف الدولي يقتل جهاديًا بارزًا في سورية ضالعًا في إعدام مواطن أميركي

بيتر كاسيغ في مكان ما على الحدود السورية. (أ ف ب)

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مقتل جهادي بارز في تنظيم «داعش» في ضربات نفذها أمس الأحد في البادية السورية، كان ضالعًا في عملية إعدام الأميركي بيتر كاسيغ.

وقبل إعلان التحالف بوقت قصير، اتهمته دمشق بشن ضربات صاروخية ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في البادية في ريف حمص. لكن التحالف نفى ردًّا على سؤال لوكالة «فرانس برس» الأمر، مؤكدًا أنه وجه «ضربات دقيقة» في البادية قتل خلالها جهاديًّا بارزًا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم التحالف الدولي، الكولونيل شون راين، في رسالة إلكترونية: «نفذت قوات التحالف ضربات دقيقة ضد عنصر بارز من تنظيم داعش، أبو العمرين (...) ضالع في قتل» كاسيغ، الذي خُـطف في سورية في 2013، وبث التنظيم الجهادي شريط فيديو لإعدامه في نوفمبر 2014.

وأكد راين في وقت لاحق مقتل الجهادي.

واستهدفت الضربات ذاتها وفق راين، عناصر آخرين من التنظيم الجهادي إلى جانب أبو العمرين الذي كان «مرتبطًا ومشاركًا بشكل مباشر في إعدام عديد السجناء» لدى التنظيم.

ولم يذكر الناطق أية تفاصيل عن دور هذا الجهادي في عملية إعدام كاسيغ.

وكان التنظيم المتطرف نشر في 17 نوفمبر 2014 شريط فيديو ظهر فيه رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء، وهو يشير إلى رأس رجل ملقى عند قدميه، ويقول باللغة الإنجليزية: «هذا هو بيتر إدوارد كاسيغ المواطن الأميركي».

وبيتر كاسيغ، جندي أميركي سابق قاتل في العراق، لكنه ترك الجيش وقرر تكريس حياته للعمل التطوعي، فعمل في مستشفيات وعيادات في لبنان وتركيا تستقبل السوريين الذين فروا من بلادهم، بالإضافة إلى عمله في مناطق منكوبة في سورية.

ويقول أصدقاء كاسيغ إنه اعتنق الإسلام واتخذ لنفسه اسم عبد الرحمن. وخُطف في أكتوبر 2013، بينما كان في مهمة لنقل مساعدات إنسانية إلى سورية.

وقتل التحالف الدولي، على مر السنوات الماضية، مئات العناصر من تنظيم «داعش» بينهم قادة مثل الناطق السابق باسم التنظيم أبو محمد العدناني في العام 2016، فضلًا عن آخرين بارزين متورطين في تنفيذ اعتداءات في الخارج مثل صلاح قرماط وسامي جدو.

كما تسببت غارة للتحالف في العام 2015 بمقتل محمد أموازي الجهادي البريطاني المعروف بـ«الجهادي جون».

كما ألقت قوات سورية الديموقراطية، المدعومة من التحالف، القبض على آلاف الجهاديين بينهم مئات الجهاديين الأجانب.

وفي يناير الماضي، اعتقلت قوات سورية الديموقراطية كل من ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ، جهاديين بريطانيين انتميا إلى مجموعة رباعية كان يطلق عليها اسم «ذا بيتلز». والاثنان متهمان بأنهما مسؤولان عن اعتقال وقطع رؤوس نحو عشرين رهينة، خصوصًا أجانب من بينهم الصحفيان الأميركيان جيمس فولاي وستيفن سوتلوف، إضافة إلى كاسيغ.

ومنذ العام 2014، يوجه التحالف ضربات تستهدف مواقع تنظيم «داعش» في العراق وسورية، حيث تقلصت مساحة سيطرة التنظيم الجهادي إلى مناطق محدودة في البادية السورية، أبرزها في ريف حمص الشرقي وعلى الضفاف الشرقية لنهر الفرات.