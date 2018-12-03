دمشق تتهم التحالف الدولي بقصف مواقع للجيش وسط سورية

طائرة تابعة لقوات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة

اتهمت دمشق قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، بشن قصف صاروخي، مساء الأحد، على مواقع للجيش السوري في وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري.

وفي وقت لاحق، نفى التحالف الدولي، لوكالة «فرانس برس»، أن تكون قواته استهدفت مواقع للجيش السوري، مؤكدًا أن ضرباته في الصحراء طالت مقاتلي تنظيم «داعش».

وقال مصدر عسكري سوري: «إن قوات التحالف الأميركية أطلقت صواريخ عدة باتجاه بعض مواقع تشكيلاتنا في جبل الغراب جنوب السخنة»، الواقعة في ريف حمص الشرقي، وأفاد بأن الأضرار اقتصرت على الماديات، من دون ذكر أية تفاصيل إضافية.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات التحالف، المتمركزة في قاعدة التنف على الحدود مع العراق، أطلقت أكثر من 14 صاروخًا على رتل لقوات النظام أثناء مروره في البادية في أقصى ريف حمص الشرقي.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، «إن الرتل كان تائهًا وسط الصحراء على بعد نحو 35 كيلومترًا من قاعدة التنف»، حيث تتمركز قوات أميركية وبريطانية بشكل خاص.

غير أن الناطق باسم التحالف الدولي، شون راين، شدد على أن التقارير عن استهداف مواقع للجيش في البادية «خاطئة»، مؤكدًا أن التحالف وجه ضربات دقيقة ضد «داعش» و«استهدف جهاديًّا بارزًا ضالعًا في قتل المواطن الأميركي بيتر كاسيغ في العام 2014»

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة التنف لتنفيذ عمليات ضد «داعش»، واستخدمتها سابقًا لتدريب مقاتلين سوريين معارضين. وشهدت المنطقة العام الماضي مواجهات بين القوات السورية وتلك المدعومة من التحالف.

وتكرر دمشق بانتظام دعوتها للقوات الأميركية بالانسحاب من هذه المنطقة القريبة من الحدود العراقية والأردنية.

وتخوض قوات النظام معارك ضد تنظيم «داعش»، الذي ينتشر في مواقع شرق مدينة حمص في الصحراء المترامية.