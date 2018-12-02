مالطا توافق على استقبال زورق إسباني يحمل مهاجرين

نائبة رئيس الوزراء الإسباني، كارمن كالبو، تتحدث أمام البرلمان (رويترز)

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد إن زورق صيد إسبانيًا يحمل 11 مهاجرًا، جرى إنقاذهم قبالة ساحل ليبيا، في طريقه إلى مالطا ليضع نهاية لفترة بحث استمرت عشرة أيام عن ميناء آمن يقبل الزورق، وسط تزايد الإحجام الأوروبي عن استقبال المهاجرين.

وبعد أن عرضت استقبال أكثر من 600 مهاجر رفضتهم إيطاليا ومالطا خلال الصيف، قالت مدريد إنه بدلًا عن قطع الرحلة الطويلة إلى إسبانيا يتعين على الزورق أن يتجه إلى أقرب ميناء آمن، وفق «رويترز».

وقالت رئيسة الوزراء الإسبانية، كارمن كالبو، في بيان: «منذ البداية عملت الحكومة على ضمان وصول القارب الموجود في المياه الدولية إلى ميناء آمن قريب».

ويواجه الاشتراكيون الذين يتزعمهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيث انتخابات إقليمية مهمة في الأندلس، وهي نقطة الدخول الرئيسة للمهاجرين الذين يخوضون الرحلة البحرية الخطيرة إلى إسبانيا.

وكانت الهجرة محورًا رئيسيًا للحملات الانتخابية، ومن المتوقع أن يفوز اليمين المتطرف الآخذ في الصعود بأول مقاعد له هناك منذ السبعينات.

وأنقذ زورق الصيد «سانتا مادريه دي لوريتو» 12 مهاجرًا في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا قبل عشرة أيام. وتقدم منظمة «برو أكتيفا أوبن أرمز»، وهي منظمة إسبانية غير حكومية، المساعدة للزورق والمهاجرين الذين تقول إنهم سيواجهون خطرًا في حال إعادتهم إلى ليبيا.