بوتين يدعو إردوغان لترسيخ الهدنة في إدلب بتدابير أكثر فاعلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 11:22 صباحا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين (فرانس برس)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لترسيخ الهدنة في محافظة إدلب، الواقعة بشمال غرب سورية.

والتقى بوتين إردوغان، أمس السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس، في اجتماع استعاض به سيد الكرملين عن اللقاء مع الرئيس الأميركي الذي ألغاه دونالد ترامب، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إن «الرئيس الروسي شدد خلال لقائه إردوغان على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لتطبيق الاتفاق الروسي - التركي حول إدلب».

وأكد أن «هذه التدابير ضرورية لمنع حصول حالات مثل الهجوم الذي تعرضت له حلب، المجاورة إدلب، بقذائف صاروخية وسامة».

وأبرمت روسيا وتركيا سبتمبر الماضي اتفاقًا نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة في سورية، جنَّب المحافظة هجومًا وشيكًا كان يعد له نظام الرئيس بشار الأسد.

لكن تعثر تطبيق الاتفاق بسبب رفض الفصائل المسلحة إخلاء المنطقة، التي تشهد منذ أسابيع قصفًا واشتباكات متقطعة بين المعارضة وقوات النظام. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) مع فصائل «جهادية» أخرى على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح.

والأحد، شنّت روسيا غارات جوية على مناطق في إدلب، هي الأولى منذ أكثر من شهرين، ردًا على هجوم حلب الذي قال النظام السوري إنه تم بواسطة «قذائف صاروخية تحوي غازات سامة».

واتهم الإعلام الرسمي السوري «مجموعات إرهابية مسلحة» باستهداف حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجّرة تحتوي على غازات سامة.

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