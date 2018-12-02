مداهمة منزل وزير لبناني سابق على خلفية تصريحات مسيئة للحريري

صورة لرئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في بيروت (فرانس برس)

أصيب شخص بجروح إثر مداهمة قوة أمنية منزل الوزير اللبناني الأسبق وئام وهاب، حليف «حزب الله»، في منطقة الشوف جنوب بيروت، بعد امتناع الأخير عن المثول أمام القضاء بسبب تصريحات مسيئة أطلقها بحق رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري.

وقالت قوى الأمن الداخلي إن القضاء أصدر على الإثر مذكرة منع سفر بحق الوزير الأسبق، وقال مصدر أمني لـ«فرانس برس» إن «قوة من فرع المعلومات داهمت منزل وهاب في قرية الجاهلية بمؤازرة من الجيش لإحضاره أمام التحقيق، بناء على أمر قضائي على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها بحق الرئيس الحريري».

ووجه وهاب في الأيام الأخيرة انتقادات قاسية إلى الحريري، معتبرًا أن الأخير «يجب ألا يكون رئيس حكومة لأنه لا يمثل أكثرية برلمانية»، واتهمه كذلك بـ«نهب المال العام».

وفي مقطع فيديو تم تسريبه الأربعاء، وجه وهاب إساءات شخصية وكلامًا جارحًا بحق رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، والد الرئيس المكلف، طالت كذلك زواجه الأول من والدة الأخير.

وأثار الفيديو غضب مناصري الحريري، الذين عمدوا إلى قطع بعض الطرق في بيروت ومحيطها احتجاجًا. وندد بمضمونه عدد من القوى السياسية أبرزهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، مما دفع وهّاب الذي ينتمي للطائفة ذاتها، إلى الاعتذار في اليوم التالي عما صدر عنه من «إساءات شخصية»، وقال إنها «أتت في لحظة غضب».

وفي وقت لاحق من أمس السبت، قالت قوى الأمن الداخلي إنها «توجهت إلى منزل وهاب لإحضاره، ثم غادرت عند التأكد من عدم وجوده في منزله، وحصل على إثرها إطلاق نار كثيف مصدره المباني المجاورة لمنزل وهاب من قبل مجهولين. ولدى مغادرة القوة القرية، أطلق مناصرو وهاب النار من أسلحة مختلفة بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة أحد مرافقيه».

وتعليقًا على مداهمة منزله، قال وهاب لقناة «إل بي سي» التلفزيونية إن «قوة مماثلة تأتي لتقتل وليس لتبلغ»، موضحًا أن «ضابطًا أبلغ المختار الموجود في منزلي بشكل لائق بوجوب مثولي أمام القضاء»، ونفى أن تكون مواقفه الأخيرة جاءت بإيعاز من حليفيه، «حزب الله» والنظام السوري.

وكان مناصرو وهاب سيروا ليل الخميس - الجمعة مواكب مسلحة في منطقة الشوف وصلت إلى تخوم بلدة المختارة، مسقط رأس جنبلاط، بعد ساعات قليلة من تغريد الأخير قائلًا: «يبدو أن أمر العمليات بالتهجم والتعرض للكرامات واختلاق الأكاذيب والأساطير معمّم».

وأعلن الجيش، الجمعة، توقيف 25 سيارة و57 شخصًا من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر، لافتًا إلى إقدامهم على إطلاق النار في الهواء بين مناطق الشوف والمختارة.

ويأتي هذا التوتر في خضم أزمة حكومية، إذ لم يتمكن الحريري منذ ستة أشهر من تأليف حكومة. واصطدمت جهوده مؤخرًا بعد حل العقد كافة باشتراط «حزب الله» تمثيل ستّة نواب سنّة مقربين منه ومعارضين للحريري، بوزير في الحكومة، الأمر الذي رفض الحريري أن يتمّ من ضمن حصته الوزارية.

وفي لبنان لا يمكن تشكيل حكومة من دون توافق القوى الكبرى، إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.