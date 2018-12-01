تصاعد الاشتباكات في الحديدة اليمنية و10 قتلى خلال 24 ساعة

جنود من القوات الموالية للحكومية اليمنية في شرق الحديدة

أفادت مصدر طبية يمنية، اليوم السبت، عن مقتل ثمانية حوثيين وعنصرين من القوات الموالية للحكومة اليمنية، في اشتباكات بمدينة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًا دعمًا للقوات الحكومية، أُصيب شخصان بجروح جراء سقوط مقذوف عسكري أُطلق من اليمن، على منزلهما في جازان في جنوب المملكة، وفق «فرانس برس».

ويأتي هذا التصعيد بين أطراف النزاع في وقت تسعى الأمم المتحدة إلى عقد محادثات سلام في السويد الأسبوع المقبل أو قبل نهاية العام.

واشتدت المعارك من جديد في الحديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في جبهتي القتال الرئيسيتين في شرق وجنوب المدينة المطلة على البحر الأحمر، حسبما ذكر مسؤول في القوات الموالية للحكومة اليمنية.

وأعلنت جماعة الحوثي عبر قناة «المسيرة» عن اشتباكات في المدينة تخللها تبادل للقصف بالمدفعية، كما أفاد أحد السكان بأن اشتباكات متقطعة تدور منذ صباح اليوم السبت في المدينة.

وتشهد مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اشتباكات متقطعة منذ وقف القوات الموالية للحكومة محاولة التقدم فيها لاستعادتها في منتصف نوفمبر، بعد أسبوعين من مواجهات عنيفة قتل فيها مئات.

وأفاد ثلاثة أطباء في الحديدة أن جثث ثمانية حوثيين وصلت إلى مستشفيات المدينة في الساعات الماضية، بينما أفاد طبيب في مستشفى ميداني أن عنصرين في هذه القوات لقيا مصرعهما.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع عشرة قتلى، وهي الحصيلة الأكبر في 24 ساعة منذ منتصف الشهر الماضي.

من جهته، أعلن الدفاع المدني السعودي، على حسابه على «تويتر»، أنه تلقى بلاغا عن تعرض منزل لمقذوف عسكري في جازان الحدودية، قال إن «عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقته مما نتج عنه إصابة مواطن وامرأة».

وأضاف أن المصابين يمنيان، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وهذه المرة الأولى التي يؤكد فيها الدفاع المدني السعودي سقوط قذائف في المملكة منذ سبتمبر الماضي.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم حاليًا إذ أن 14 مليونًا من سكانه يواجهون خطر المجاعة. وبلغ عدد القتلى حوالى عشرة آلاف شخص منذ بداية التدخل العسكري السعودي في 2015.