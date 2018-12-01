أيزيديات يطلبن الانضمام إلى الدعوى القضائية ضد «لافارج» المتهمة بتمويل «داعش»

شعار مجموعة «لافارج» الفرنسية السويسرية في باريس

طلبت نساء أيزيديات من ضحايا تنظيم «داعش»، الانضمام إلى دعوى قضائية ضد مجموعة «لافارج» العملاقة للإسمنت المتهمة بدفع أموال لمجموعات جهادية بينها «داعش».

وقال محامو النساء في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، إنهن تقدمن بطلب اعتبارهن «أطرافًا مدنية» في القضية ضد «لافارج» التي اتُهمت في يونيو الماضي بـ«المشاركة في جرائم ضد الإنسانية وتمويل منظمة إرهابية» وتعريض حياة موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سورية للخطر، في حادثة نادرة في عالم الأعمال.

وقال مستشارو النساء الثلاثة المتخصصون في حقوق الإنسان البريطانية آمال كلوني وبن ايمرسو كيو سي، والفرنسية راشيل ليندون إنهم يريدون أن «يشارك الناجون الأيزيديون بالكامل في الدعوى القضائية ضد لافارج ومسؤوليها».

كما طلبوا أن «تقوم المحاكم بتوصيف الجرائم التي ارتكبت ضدهم وتعترف بها وأن يحصل الضحايا على تعويض بما يتطابق مع ذلك».

وكان القضاء الفرنسي اتهم الشركة الفرنسية السويسرية «لافارج»، نهاية يونيو الماضي، بـ«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية»، وأكد القضاة توافر أدلة جادة ومتناسقة ضد الشركة.

وقبل ذلك وجهت اتهامات إلى ثمانية من كوادر ومسؤولي الشركة، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق من 2007 الى 2015 برونو لافون، بتمويل منظمة إرهابية و/او تعريض حياة آخرين للخطر. وجاء دور «لافارج إس آ» كشخص معنوي لتوضيح دورها أمام القاضيين الماليين شارلوت بيلجيه ورينو فان ريمبيك المسؤولين عن الملف مع قاضي مكافحة الإرهاب دافيد دوبا.

و«لافارج إس آ» هي الشركة القابضة التي تملك غالبية الشركة الشقيقة السورية «لافارج سيمنت سيريا».

وقالت راشيل ليندون: «في هذا التحقيق الجاري في فرنسا، من المهم أن يكون ضحايا التجاوزات التي ارتكبها تنظيم داعش، ولافارج شريكته، جزءا من الدعوى».

من جهتها، قالت آمال كلوني إن «هذه الدعوى هي الأولى التي تتهم فيها مجموعة متعددة الجنسيات بالمشاركة في جرائم دولية ارتكبها التنظيم».

وأضافت أنها «مناسبة لإثبات أن داعش وكل الذين ساعدوها، سيتحملون مسؤولية جرائمهم وأن الضحايا سيحصلون على تعويض عادل»، وتابعت أن «ذلك يوجه رسالة أيضًا إلى الشركات التي شاركت في جرائم دولية بأن عليها مواجهة عواقب قانونية لأفعالها».