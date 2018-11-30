يتجنبون عزله.. قادة العالم يرحبون بولي العهد السعودي في قمة العشرين

ولي العهد السعودي مع بوتين خلال قمة العشرين في بوينوس آيرس (فرانس برس)

رحب قادة العالم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، خلال قمة العشرين، مؤكدين عدم نبذه قبل مرور نحو شهرين على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وشوهد الأمير وهو يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وابنته إيفانكا ويصافح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بدء القمة التي تستمر يومين في بوينوس ايرس.

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وتصافح الأمير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة وتبادلا الابتسامات العريضة والشد على الأيدي خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء أكبر الاقتصادات في العالم.

كما ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أيضًا أنها ستلتقي الأمير محمد بن سلمان. وقالت إنها ستمارس ضغوطًا على الأمير في قضيتي مقتل خاشقجي والحرب في اليمن التي تعتبرها الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وقالت ماي لسكاي نيوز: «السعوديون بحاجة إلى أن يكون تحقيقهم كاملًا وموثوقًا وشفافًا وأن يكون باستطاعة الشعب الثقة بنتيجته وكذلك أن تتم محاسبة المسؤولين (عن الجريمة)».

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وقال ماكرون للصحفيين قبل الاجتماع مع ولي العهد السعودي إنه «دون شك» سيتناول مقتل خاشقجي، كاتب صحيفة «واشنطن بوست» المقيم في الولايات المتحدة الذي قتل خلال زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكان ترامب اعتبر أن الأمير محمد قد يكون على علم بمقتل خاشقجي لكنه أشار إلى أن السعودية ذات أهمية فيما يتعلق بالأعمال ومعاداة إيران.

وتحرك مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع لوقف الدعم للحرب في اليمن التي تقودها السعودية وسط غضب إزاء الهجمات التي تطال المدنيين هناك، وبينها استهداف حافلة مدرسية ومستشفيات.