تونس تعتقل 12 شخصًا يُشتبه في علاقتهم بـ«داعش»

عنصر من قوات الأمن التونسية في موقع الاعتداء الانتحاري في العاصمة التونسية - 29 أكتوبر 2018

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، توقيف 12 شخصًا للاشتباه بانتمائهم لتنظيم إسلامي متطرف، وذلك في إطار التحقيق في اعتداء انتحاري في أكتوبر بالعاصمة التونسية، بحسب ما أفادت الجمعة وزارة الداخلية.

وأكد متحدث باسم الوزارة توقيف 12 مشتبهًا بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» دون أن يحدد أين ومتى تمت الاعتقالات أوصلة المشتبه بهم بمنفذة الاعتداء الثلاثينية التي كانت فجرت عبوة ناسفة تقليدية الصنع في 29 أكتوبر في وسط العاصمة؛ ما أوقع 26 جريحًا إضافة إلى مقتل الانتحارية.

وقالت الوزارة في بيان إن الانتحارية كانت لها اتصالات مع مسؤولين في التنظيم الجهادي داخل البلاد وخارجها، موضحة أن هؤلاء علموها كيفية صنع عبوة ناسفة.

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وبحسب المصدر ذاته فقد تم «حجز كمية هامة من المواد المتفجرة والكيميائية والغازات السامة وقطع إلكترونية مختلفة وطائرة (بدون طيار) درون تستخدم في التفجير عن بعد». كما «تم تفكيك أربع خلايا نائمة تكفيرية في عدة مناطق».

ويشتبه في تواصل هذه الخلايا مع «إرهابيين متحصنين بالجبال التونسية بغرض تنظيم سلسلة اعتداءات» تستهدف مواقع حساسة. وتم اكتشاف مختبر لانتاج متفجرات ومكونات الكترونية في منطقة رواد بضواحي العاصمة، بحسب المصدر ذاته.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة ان دورية للشرطة تعرضت مساء الخميس إلى هجوم من مجموعة مسلحة في مدينة القصرين بوسط البلاد. وأصيب أحد المارة بالرصاص.