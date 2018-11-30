قصف إسرائيلي على مواقع قرب دمشق وفي جنوب سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 10:39 صباحا
قصف إسرائيلي على مواقع قرب دمشق وفي جنوب سورية (الإنترنت)

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أهدافًا في ريف دمشق وأخرى في جنوب سورية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما ذكر الإعلام الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية السورية «تصدت بكثافة للأهداف المعادية».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس» ليل الخميس، إنّ القوات الإسرائيلية «استهدفت مناطق في القطاع الجنوبي والقطاع الجنوبي الغربي من ريف العاصمة دمشق ومناطق على الحدود الإدارية مع ريف القنيطرة».

وأضاف أن «الدفاعات الجوية شوهدت تطلق صواريخها بكثافة» في سماء المنطقة.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أفادت نقلاً عن مصدر عسكري أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت «لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة» بريف دمشق و«أسقطتها»، من دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف أو جنسيتها.

وأشارت «سانا» إلى «أنباء عن تدمير الأهداف المعادية وعدم تحقيق أي من أهدافها».

وقالت الوكالة السورية إن «العدوان (...) لم يستطع رغم كثافته تحقيق أي هدف من أهدافه»، و«تمّ التعامل مع جميع الأهداف المعادية وإسقاطها».

وأكد الجيش الاسرائيلي، في بيان، أن أيًا من طائراته لم تصب، من دون أن يعلق على القصف الاسرائيلي لمواقع في سورية.

وقال البيان الذي صدر باللغة الإنكليزية إن «المعلومات عن إصابة طائرة أو أي هدف جوي إسرائيلي كاذبة». وأوضح البيان أن صاروخ أرض جو أطلق باتجاه منطقة غير مأهولة بالسكان من هضبة الجولان، لكنه لم يوضح ما إذا كان سقط في الجزء الذي تحتله الدولة العبرية.

واستهدف قصف إسرائيلي في مايو الماضي مستودع أسلحة للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة، كما قالت إسرائيل. كما استهدفت في ديسمبر 2017 مواقع عسكرية في المنطقة، بينها مستودع أسلحة.

ومنذ بدء النزاع في سورية في 2011، قصفت إسرائيل مرارًا أهدافًا عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله في سورية.

وهي المرة الأولى التي تطلق فيها الدفاعات الجوية السورية نيرانها على أهداف منذ 17 سبتمبر حين أسقطت هذه الدفاعات عن طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية إثر غارة إسرائيلية، في حادث أدّى إلى مقتل 15 عسكريًا روسيًا.

ويومها اتّهم الجيش الروسي الطيّارين الإسرائيليين باستخدام الطائرة الروسية غطاء للإفلات من نيران الدفاعات السورية، لكن إسرائيل نفت ذلك، مؤكدةً أن الطائرة الروسية أصيبت بعد عودة طائراتها إلى الأجواء الإسرائيلية.

وأعلنت روسيا بعدها عن تدابير أمنية تهدف إلى حماية جيشها في سورية بينها تعزيز الدفاعات الجوية السورية عبر نشر بطاريات صواريخ أس-300 وتشويش اتصالات الطائرات القريبة منها.

ورأت إسرائيل أن ذلك سيحدّ من غاراتها في سورية التي تقول إنها تستهدف مقاتلين إيرانيين وقوافل أسلحة لحزب الله اللبناني. وتدخّلت روسيا في سورية خريف 2015 واتفّقت في ذلك العام مع إسرائيل على آلية «منع الاحتكاك» تفاديًا للصدام بين جيشيهما.

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