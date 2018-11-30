«سي إن إن» توقف تعاونها مع صحافي بسبب تعليقات حول إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 08:59 صباحا
مارك لامونت هيل خلال فعالية في نيويورك (ا ف ب)

أعلنت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، الخميس، وقف تعاونها مع صحفي بعد أن أدلى بتعليقات مثيرة للجدل متعلقة بإسرائيل وفلسطين، خلال مناسبة في الأمم المتحدة.

وقال ناطق باسم الشبكة، في بيان مقتضب نشر على الموقع الإلكتروني للتلفزيون، إن «مارك لامونت هيل لم يعد يرتبط بعقد مع سي إن إن».

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وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن هيل الأستاذ في جامعة تيمبل بولاية فيلادلفيا، كان دعا قبل يوم على ذلك إلى «تحرير فلسطين من النهر إلى البحر»، في تصريح شبهه البعض بما تقوله حركة «حماس».

وجاء تعليقاته خلال كلمة في اجتماع في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وعلق هيل على المسألة، في تغريدة على «تويتر»، قائلاً إن «إشارتي من النهر إلى البحر لم تكن دعوة لتدمير أي شيء أو أي أحد».

وأضاف على «تويتر»: «إنها دعوة من أجل العدالة، في كل من إسرائيل والضفة الغربية/غزة»، مؤكدًا أن «الخطاب واضح جدًا وقال بالتحديد تلك الأشياء».

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وقال: «أؤيد حرية الفلسطينيين. أدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. أنا منتقد جدًا للسياسة والممارسات الإسرائيلية (...) لا أدعم أي معاداة للسامية وقتل الشعب اليهودي أو أي شيء آخر نسب إلى كلمتي». وأضاف: «أمضيت كل حياتي أحارب هذه الأمر».

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