الجولة الجديدة لمحادثات آستانا تخفق في تخطي مأزق «اللجنة الدستورية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 04:09 مساء
ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية. (رويترز)

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس في آستانا أنه لم يحرز أي تقدم ملموس في صياغة دستور جديد لسورية، وهو خطوة أساسية نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وقال دي ميستورا، في بيان نشره مكتبه بحسب وكالة «فرانس برس»، «لم يكن هناك أي تقدم ملموس في التغلب على المأزق الذي دام عشرة أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية».

وأضاف: «كانت هذه هي المناسبة الأخيرة لاجتماع آستانا في العام 2018 ، ولكنه للأسف، كان بالنسبة للشعب السوري فرصة ضائعة للإسراع في إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، تمتلكها وتقودها سورية وتيسرها الأمم المتحدة».

وتشارك في محادثات آستانا عاصمة كازاخستان، تركيا الداعمة فصائل معارضة سورية، وروسيا وإيران الداعمتان نظام دمشق.

ومحادثات آستانا التي انتهت، اليوم الخميس، كانت الجولة الـ11 منذ بدء موسكو مساعي دبلوماسية مطلع 2017. وقد طغى هذا المسار على المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في سورية الذي أودى بحياة أكثر من 360 ألف شخص منذ مارس 2011.

وقد رسخ مسار آستانا دور موسكو المهم بعد أن أتاح تدخلها العسكري في خريف 2015 تغيير المعطيات الميدانية لصالح النظام السوري.

ويغادر دي ميستورا منصبه في نهاية نوفمبر بعد أكثر من أربع سنوات من الوساطة غير المثمرة.

وهدف اللجنة الدستورية صياغة دستور جديد لسورية، لكن دمشق تعارض التشكيلة التي عرضتها الأمم المتحدة..

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