مسؤول الشؤون الإنسانية الأممي يدعو إلى تعزيز التهدئة في الحديدة

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف الشؤون الإنسانية مارك لوكوك. (أ ف ب)

دعا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف الشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الذي وصل اليوم الخميس إلى صنعاء إلى تعزيز التهدئة في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال لوكوك، في تصريحات صحيفة لدى وصوله في زيارة تستمر ثلاثة أيام: «أولًا، أرغب في رؤية وقف الأعمال العدائية خاصة حول البنى التحتية الرئيسة وبينها الحديدة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي 14 نوفمبر، أعلنت القوات الموالية للحكومة وقف محاولات التقدم في المدينة الواقعة على البحر الأحمر، إفساحًا في المجال أمام المساعي السلمية. لكن المعارك المتقطعة تتواصل بين وقت وآخر.

وأكد لوكوك: «أرغب ثانيًا في رؤية تسهيل للبيئة التي يعمل بها نظام المساعدات المرتبط بالمنظمات الإغاثية».

وأضاف: «ثالثًا، أرغب في رؤية دعم اقتصادي أقوى، وضخ المزيد من الموارد في الاقتصاد ودفع الرواتب والمزيد من العملات الأجنبية، ليتمكن الناس العاديون من الحصول على المزيد من الأموال لشراء المواد الأساسية» للاستمرار.

والزيارة التي تستمر ثلاثة أيام بداية من اليوم الخميس ستكون، بحسب بيان للأمم المتحدة، فرصة لمسؤول الأمم المتحدة ليطلع بنفسه على ما تعده الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وزار لوكوك اليمن آخر مرة في أكتوبر 2017.

وسيجري محادثات مع مسؤولين يمنيين في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعدن العاصمة الموقتة للحكومة اليمنية.

ويبذل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، جهودًا لوضع الأسس لمحادثات سلام من المقرر أن تعقد في أوائل ديسمبر في السويد.

بدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء والحديدة.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونًا من سكان أفقر دول شبه الجزيرة العربية.