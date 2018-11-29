سفير بريطانيا يعلن بدء محادثات السلام اليمنية الأسبوع المقبل بالسويد

قال سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، اليوم الخميس إن من المتوقع أن تبدأ محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة باليمن في السويد الأسبوع المقبل، وذلك في وقت يضغط فيه حلفاء غربيون من أجل إنهاء الحرب التي دفعت بالبلاد إلى شفا المجاعة.

وكتب السفير البريطاني آرون، المقيم في الرياض، في تغريدة على «تويتر» إلى الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام «سوف تقام مشاورات السويد التي يقودها المبعوث الأممي في الأسبوع المقبل. لقد حجزت رحلتي وأتطلع إلى رؤيتك هناك على رأس وفدكم»، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف: «الحل السياسي هو السبيل للمضي قدمًا وهذه المشاورات تعتبر خطوة كبيرة لتحقيقه».

وتحاول الأمم المتحدة إجراء محادثات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية وجماعة الحوثيين الموالية لإيران للاتفاق على إطار عمل للسلام وتشكيل هيئة حاكمة انتقالية. وانهارت جولة سابقة في جنيف في سبتمبر بسبب عدم حضور الحوثيين.

وقال عضو في وفد هادي، في تصريحات إلى الوكالة، أمس الأربعاء، إن من المقرر إجراء المحادثات في الرابع من ديسمبر لكن هذا الموعد قد يتغير بناء على الجوانب اللوجيستية.

وتضغط قوى غربية، تقدم أسلحة ومعلومات مخابراتية للتحالف الذي تقوده السعودية، حاليًا لإنهاء الصراع.

وزار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث هذا الأسبوع العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حيث التقى بقادة الجماعة. ووصل مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى صنعاء اليوم الخميس.

وأحجمت ناطقة باسم مبعوث الأمم المتحدة عن إعلان موعد محدد للمحادثات. وقالت: «الاستعدادات جارية كما هو مخطط ونأمل في إجراء المشاورات في أوائل ديسمبر».

وانهارت آخر محاولة من الأمم المتحدة لجمع الأطراف المتحاربة بعد أن طلب الحوثيون ضمانات من المنظمة بأن طائرتهم لن تخضع للتفتيش. وأرادوا أيضًا نقل بعض جرحاهم إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، في تصريح إلى وكالة «رويترز» هذا الشهر، إن السعودية أكدت استعدادها لإجلاء 50 مقاتلًا حوثيًا مصابًا في إجراء لبناء الثقة.

وتأتي الجهود الجديدة لإحلال السلام بينما تشهد الخطوط الأمامية للحرب تهدئة هشة.

وقال الحوثيون الأسبوع الماضي إنهم قرروا وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية والإمارات وحلفائهما اليمنيين، استجابة لطلب من الأمم المتحدة.

لكن قناة المسيرة التابعة للجماعة قالت اليوم الخميس إن الحوثيين أطلقوا صاروخًا باليستيًا على منطقة نجران الحدودية بالسعودية.

وأوقف التحالف بقيادة الرياض هجومه على مدينة الحديدة الساحلية لكن المناوشات استمرت في ضواحيها.