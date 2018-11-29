السعودية تشتري نظامًا أميركيًا للدفاع الصاروخي بقيمة 15 مليار دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (رويترز)

قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن السعودية ستشتري نظامًا للدفاع الصاروخي من صنع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 15 مليار دولار، بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأميركية لإنجاز الاتفاق شملت اتصالًا شخصيًا بين الرئيس دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان.

وقالت وزارة الخارجية، بحسب وكالة «رويترز»، إن مسؤولين سعوديين وأميركيين وقعوا خطابات العرض والقبول الإثنين الماضي، فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.

وسعت إدارة ترامب وشركات صناعة السلاح الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية لإنقاذ الاتفاقات الفعلية القليلة ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرًا وسط تزايد المخاوف بشأن دور القيادة السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إن صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ ديسمبر 2016 وإنها تمت الآن.

كان مسؤول سعودي قال في أكتوبر إن ترامب والعاهل السعودي بحثا الصفقة في اتصال هاتفي في أواخر سبتمبر.

وذكر المسؤول في ذلك الحين أن من المحتمل إتمام الصفقة بنهاية العام.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إن الاتفاق، الذي كشفت عنه أول مرة محطة «سي إن بي سي» الإخبارية، يدعم «أمن السعودية ومنطقة الخليج في المدى البعيد في مواجهة تهديد الصواريخ الباليستية المتنامي من جانب النظام الإيراني والجماعات المتطرفة المدعومة من إيران».

وفي تحدٍ للبيت الأبيض، صوت مجلس الشيوخ يوم الأربعاء لصالح المضي قدمًا في مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن الأهلية، فيما يمهد الطريق أمام تصويت نهائي محتمل على مشروع القرار خلال أيام.

كان الكونغرس وافق في العام 2017 على صفقة بيع نظام ثاد للدفاع الصاروخي.