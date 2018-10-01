«الخارجية المصرية» تناشد المسافرين إلى الأردن ضرورة حمل روشتة طبية للأدوية المحظورة

وزارة الخارجية المصرية (الإنترنت)

ناشدت وزارة الخارجية المصرية المواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ضرورة الحصول على روشتة طبية للأدوية الموصوفة لهم بمعرفة الطبيب، منعًا لتعرضهم للمساءلة القانونية.

ونبهت الوزارة، في بيان أوردته صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع تلك الأدوية المحظورة هي مادة بريجابالين Pregabalin، التي يتم تداولها في مصر بأسماء تجارية مختلفة.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين المسافرين للخارج، وفي ضوء ما تلاحظ من ازدياد أعداد المواطنين المصريين الموقوفين في المطارات ومنافذ الوصول بالمملكة الأردنية الهاشمية لحيازتهم أدوية محظور حملها، إلا في حالة وجود روشتة طبية معتمدة.