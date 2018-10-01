وفاة الصحفي والخبير السياسي اللبناني الفرنسي أنطوان صفير

رئيس تحرير مجلة دفاتر الشرق المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط أنطوان صفير (ا ف ب)

توفي الصحفي والخبير السياسي الفرنسي- اللبناني أنطوان صفير، المتخصص في العالم العربي والإسلامي، ليل الأحد الإثنين عن سبعين عامًا، على ما أعلنت مجلة «دفاتر الشرق» (كاييه دو لوريان) التي أسسها، على «تويتر».

وعلق رئيس حزب «الحركة الديمقراطية» (موديم) فرنسوا بايرو، على شبكات التواصل الاجتماعي، «كان أنطوان صفير جسرًا بين عالمين، الشرق والغرب. كان يتمتع بمعرفة عميقة وودية بالإسلام بمختلف وجوهه وعبر تاريخه. كان يهوى فك الرموز ونقل المعرفة. وكان صديقًا».

عمل صفير، الأستاذ الجامعي والمحاضر الذي صدرت له كتب عديدة، لفترة طويلة «مستشارًا لأوروبا الأولى لشؤون الشرق الأوسط» على ما ذكر صحفيو الإذاعة، معربين عن حزنهم لوفاته.

وُلد أنطوان صفير العام 1948 في بيروت وعمل في هيئة تحرير قسم الدوليات في جريدة «لوريان لوجور» اللبنانية الناطقة بالفرنسية حتى خطفه العام 1976 إبان الحرب الأهلية في لبنان، بأيدي مسلحي فصائل فلسطينية وتعرض للتعذيب على مدى أسبوع.

واحتفظ من تلك التجربة بآثار مدى حياته وقد تحدث عنها لاحقًا.

عمل صحفيًّا في جريدة «لا كروا» ومجلة «بيلوران» قبل أن ينشئ في منتصف الثمانينات مجلة «دفاتر الشرق» الفصلية.

صدرت له عشرة كتب حول العالم العربي والإسلام، واُتُّهم بالتساهل حيال نظام زين العابدين بن علي في كتابه «تونس أرض المفارقات» الذي صدر العام 2006، وأُعيد النظر فيه في خضم «الربيع العربي» الذي أطاح الرئيس التونسي.

فاز بجائزة الكتاب وحقوق الإنسان في نانسي بفرنسا عن كتابه الأخير «الإسلام ضد الإسلام: الحرب التي لا تعرف نهاية بين السنة والشيعة» (2012).

في 2003، وصف المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان بأنه «خبير اللغة المزدوجة» محذرًا من أن تأثيره على الشباب سيكون أخطر من تأثير الإسلاميين العنيفين، ما عرضه لدعوى بتهمة التشهير تمت تبرئته فيها.

ساهم العام 2005 في تأسيس «مرصد العلمانية» ليكون «مجموعة دراسات وتحاليل لتعزيز مبدأ العلمانية كمبدأ مؤسس للجمهورية والديمقراطية».

حاز «وسام جوقة الشرف برتبة فارس» وكان يترأس منذ 2014 «المعهد الحر لدراسة العلاقات الدولية».