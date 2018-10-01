إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية والقرى والبلدات العربية في إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 11:16 صباحا
محل مغلق في أحد شوارع فلسطين (الإنترنت)

عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة والمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل، يوم الإثنين، احتجاجًا على قانون «الدولة القومية» الذي أقرته إسرائيل، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

ودعا زعماء عرب إسرائيل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجًا على قانون «الدولة القومية» الذي أُجيز حديثًا، ويُنص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.

وأغلقت المتاجر أبوابها، وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة؛ تلبية لقرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل إسرائيل.

وقررت سلطة النقد تعليق العمل يوم الاثنين في البنوك والمؤسسات، كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق يوم الإثنين بسبب الإضراب. وقالت البورصة إنها ستعود إلى عملها المعتاد يوم الثلاثاء.

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