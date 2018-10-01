إيران تقصف معسكر «إرهابيين» في سورية ردًّا على هجوم الأهواز

صورة نشرها الحرس الثوري الإيراني لصواريخ أطلقها على موقع «إرهابيين» في سورية، 1 أكتوبر 2018 (فرانس برس)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الإثنين، أنه أطلق صواريخ باليستية، مستهدفًا «مقرًّا لقيادة إرهابيين» في شرق الفرات بسورية، ردًّا على الاعتداء الذي استهدف مدينة الأهواز الإيرانية في 22 سبتمبر.

وقال على موقعه الإلكتروني الرسمي إنه «تم استهداف مقر قادة جريمة الأهواز الإرهابية في شرق الفرات قبل دقائق بصواريخ باليستية أرض-أرض أطلقها الفرع الجوفضائي لحرس الثورة الإسلامية»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «حسب المعلومات الأولية، قُـتل أو جُرح عددٌ كبيرٌ من الإرهابيين التكفيريين وقادة جريمة الأهواز في هذا الهجوم الصاروخي». ولم يوضح الحرس الثوري من أين أطلق الصواريخ.

ونشر الموقع الإلكتروني للحرس الثوري الإيراني صورًا لسحب من الدخان ونقاط مضيئة في السماء ليلأً فوق تضاريس جبلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» أن نوعين من الصواريخ اُستُخدما في الهجوم، هما «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 750 كيلومترًا، و«قيام» الذي يبلغ مداه 800 كلم.

والأسبوع الماضي، فتح مسلحون النار على عرض عسكري في مدينة الأهواز، جنوب غرب إيران، ما أسفر عن مقتل 24، في هجوم تبناه تنظيم «داعش».

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اليوم نفسه، بأن الرد سيكون «رهيبًا»، بينما أعلن حرس الثورة عن «انتقام لا يُنسى في مستقبل قريب»، دون أن يضيف أية تفاصيل. ويشكل العرب غالبية سكان الأهواز، كبرى مدن محافظة خوزستان.

ورجحت التحقيقات الإيرانية في البداية فرضية العمل الانفصالي. لكن في 24 سبتمبر تحدث مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي عن علاقة بين منفذي هجوم الأهواز وجماعات جهادية تنشظ «في سورية والعراق».

وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن مجموعة مرتبطة بـ«انفصاليين تكفيريين نفذت الهجوم»، وقالت: «بعد عمليات استخباراتية عقب الاعتداء تم التعرف على خمسة أعضاء من مجموعة إرهابية مرتبطة بجماعات انفصالية تكفيرية تدعمها دول عربية رجعية».

وذكر «داعش» أن أفراد المجموعة الخمسة إيرانيون، وأربعة منهم من الأهواز.

وصرح خامنئي بأن منفذي الهجوم تلقوا تمويلاً من السعودية والإمارات. وقال: «إن التقاریر تشیر إلى أن هذا العمل الإجرامي تم على يد هؤلاء الذین تسرع أمیركا لإنقاذهم حینما یضیق علیهم الخناق في سوریة أو العراق ممن یتلقون الدعم المالي من السعودیة والإمارات»، وهي اتهامات نفتها الإمارات.