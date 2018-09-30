المرصد: مقتل 18 ألف شخص في الغارات الروسية في سورية خلال ثلاث سنوات

صورة مأخوذة في 16 تموز/يوليو 2018 من الجانب الإسرائيلي لمرتفعات الجولات المحتلة تظهر سحب الدخان ترتفع من غارات سورية وروسية عبر الحدود في محافظة القنيطرة جنوب شرق سورية. (فرانس برس»

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد أن أكثر من 18 ألف شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، قتلوا في غارات جوية روسية في سورية منذ بدأت موسكو تدخلها العسكري قبل ثلاث سنوات.

وبدأت روسيا، الحليفة القوية لنظام الرئيس بشار الاسد، شن غارات جوية في سورية في 30 سبتمبر 2015، بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع النزاع المدمر. ومذاك، قتل 18096 شخصا، بحسب المرصد الذي قال أن هذا العدد يشمل 7988 مدنياً أو نحو نصف إجمالي القتلى، وفق «فرانس برس».

كما قتل في هذه الضربات 5233 من مسلح تنظيم «داعش»، بينما باقي القتلى هم من فصائل أخرى من الإسلاميين والمتطرفين، بحسب المرصد. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية الغارات الجوية الروسية واعتبرت أن القصف كان عشوائيا واستهدف البنى التحتية المدنية وبينها المستشفيات.

وذكرت منظمة «الخوذ البيضاء»، الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة، في تقرير الأحد أنها قامت بعمليات انقاذ في عشرات عمليات القصف على مبان منذ 2015. واشارت الى غارات روسية على 19 مدرسة و12 سوقا عاما و20 منشأة طبية خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى 21 من مراكز الانقاذ التابعة لها.

والأسبوع الماضي، قال المرصد أن الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى مقتل أكثر من 3300 مدنيا منذ بدء عملياته ضد أهداف تنظيم «داعش».