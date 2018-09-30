الفصائل المقاتلة تبدأ بالانسحاب من شمال سورية بموجب اتفاق روسي - تركي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أول فصيل مقاتل مقرب من أنقرة بدأ اليوم الأحد بالانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في مناطق سيطرة الفصائل بشمال سورية، بموجب الاتفاق الروسي - التركي.

وذكر مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس» أن مجموعات من «فيلق الشام الإسلامي» تسحب منذ الصباح آلياتها الثقيلة من دبابات ومدافع في ريف حلب الجنوبي وضواحي المدينة الغربية الواقعة ضمن منطقة نزع السلاح.

وأوضح أن الفصيل يضم من 8500 إلى عشرة آلاف مقاتل، وهو أحد فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير»، التي تشكلت مطلع أغسطس بدعم من أنقرة في إدلب والمناطق المجاورة لها في حلب وحماة واللاذقية الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.

ويعد «فيلق الشام الإسلامي» ثاني أقوى فصيل من حيث العتاد، والثالث الأقوى من حيث العديد في الشمال السوري.

ويأتي الانسحاب غداة إعلان الفصيل السوري «جيش العزة»، الناشط في ريف حماة الشمالي، رفضه الاتفاق الروسي - التركي، في أول رفض علني بعدما رحبت «الجبهة الوطنية للتحرير»، وهو تحالف فصائل معارضة بينها حركة أحرار الشام، مطلع الأسبوع بالاتفاق مع تأكيدها «عدم ثقتها بالجانب الروسي».

وينص الاتفاق الروسي - التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترًا على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب، وأجزاء من محافظات مجاورة وتحديدًا ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي.

ويتضمن أيضًا تسليم الفصائل كافة الموجودة في المنطقة العازلة سلاحها الثقيل بحلول 10 أكتوبر، وانسحاب «الجهاديين» تمامًا بحلول 15 أكتوبر، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة عسكرية روسية.