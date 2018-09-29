السعودية تندد بقرار الأمم المتحدة بشأن اليمن وتصفه بـ«المنحاز»

طفل يمني يعاني من سوء التغذية في مستشفى بمحافظة حجة (أرشيفية: فرانس برس)

نددت السعودية وحلفاؤها بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، ووصفته بأنه «منحاز».

وفي بيان مشترك صادر في وقت متأخر من مساء الجمعة، قالت السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والإمارات والبحرين ومصر إن «الدول تشعر بخيبة الأمل من فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد حول اليمن»، وفق «فرانس برس».

ووصف البيان القرار بـ«منحاز»، مشيرًا إلى أنه «يتناقض بوضوح مع التفويض الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، وقال إن «القرار لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها».

ومن جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية أنها «لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية».

وخلال جلسة بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، صوتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات عارضته وامتناع 18 دولة. واقترحت بلجيكا وكندا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا القرار بدعم من الاتحاد الأوروبي.

والشهر الماضي، قدم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن قد تكون ارتكبت «جرائم حرب»، وهو ما نددت به السعودية واتهمته بالانحياز.

وكشفت مجموعة الخبراء، برئاسة التونسي كامل جندوبي، أن ضربات التحالف بقيادة السعودية «أوقعت أكبر عدد من الضحايا المدنيين بشكل مباشر وأصابت المناطق السكنية والأسواق وحتى المرافق الطبية».