سورية تعيد فتح معبر نصيب التجاري مع الأردن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 10:49 صباحا
جنود على الجانب السوري من معبر نصيب الحدودي مع الأردن (أرشيفية: رويترز)

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم السبت، إعادة فتح معبر «نصيب» التجاري الرئيسي مع الأردن للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في خطوة تأتي بعد أشهر من سيطرة القوات الحكومية على كامل الحدود الجنوبية، في وقت لم يصدر أي تأكيد رسمي من عمان.

وأكد مدير الجاهزية في وزارة النقل، سليمان خليل لـ«فرانس برس» فتح بوابات معبر نصيب بشكل كامل من الجانب السوري. وأكدت وزارة النقل، في بيان نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك» افتتاح المعبر الحدودي وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت.

ولم يصدر أي تأكيد من عمان حول فتح المعبر، المعروف باسم جابر من الجهة الأردنية، وما إذا كانت حركة العبور بدأت فعليًا.

وكان معبر نصيب، في محافظة درعا، يشكل منفذًا تجاريًا حيويًا بين سوري والأردن، ويُستخدم كذلك لنقل الصادرات من لبنان برًا إلى الأسواق العربية.

ومع اقتراب المعارك بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة منه، أغلقت الأردن المعبر من جهتها مطلع أبريل 2015 قبل أن تسيطر الفصائل المعارضة عليه.

ويأتي الإعلان بعدما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على المعبر وعلى كامل حدودها مع الأردن، في يوليو الماضي، بموجب اتفاق أبرمته روسيا بين طرفي النزاع، وعقب هجوم شنته القوات الحكومية سيطرت بموجبه على كامل محافظتي درعا والقنيطرة.

وبعد أكثر من سبع سنوات من النزاع المدمر، باتت الحكومة السورية تسيطر على نحو نصف المعابر الحدودية الرسمية الرئيسية الـ19 مع الدول المجاورة أي لبنان والأردن والعراق وتركيا.

وتأمل السلطات السورية مع استعادة السيطرة على معبر نصيب في إعادة تفعيل هذا الممر الاستراتيجي وإعادة تنشيط الحركة التجارية مع الأردن ودول الخليج، مع ما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية.

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