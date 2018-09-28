مسؤول روسي: الاستعدادات جارية لنزع السلاح من إدلب

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. (سبوتنيك)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، إن العمل يجري على إقامة منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب السورية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بوغدانوف قوله إن روسيا وإسرائيل «على اتصال مستمر» لاسيما في ما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية في سورية هذا الشهر.

وأضاف أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي أرسل فورًا ممثلين عسكريين وقيادات سلاح الجو الإسرائيلي، وقد تمت هذه الاتصالات، وهي مستمرة».

وقتل الطاقم المكون من 15 شخصًا حينما سقطت الطائرة، وهي من طراز «إيل-20»، قرب اللاذقية في شمال سورية يوم 17 سبتمبر الجاري.

وقالت موسكو إن سورية أسقطت الطائرة بعد وقت قصير من قصف مقاتلات إسرائيلية لهدف في المنطقة وألقت باللوم على إسرائيل في الواقعة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن أعمال سلاح الجو الإسرائيلي بالذات هي التي تسببت بكارثة الطائرة الروسية «إيل-20» ومقتل طاقمها.