مسؤول: القوات الأميركية باقية في سورية حتى خروج إيران

آلية للتحالف الدولي في بدة رميلين في محافظة الحسكة في سورية. (أ ف ب)

أعلن المسؤول الأميركي عن الملفّ السوري، جيمس جيفري، أنّ الولايات المتحدة ستُبقي على وجودها في سوريا طالما أنّ إيران موجودة هناك، لكنه أشار إلى أنّ الدور الأميركي لن يتطلب بالضرورة وجود جنود.

وقال جيفري، بحسب وكالة «فرانس برس»، إنّ الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض «لديهم حاليًا مهمة إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش».

وجاءتت تصريحات جيفري تعقيبًا على تعليقات أدلى بها في الآونة الأخيرة مسؤولون كبار بدا أنّهم يقترحون بقاء قوّات إلى أجل غير مسمّى لمواجهة إيران.

وفي حال بقيت تلك القوّات إلى أجل غير مسمّى، فإنّ هذا سيُغيّر بشكل جذري المهمّة التي سمح بها في سورية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للمرّة الأولى والتي حدّدت لها هدفاً يتمثّل بهزيمة تنظيم «داعش» الذي يعتبر أيضًا أن إيران عدوّة له.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان الانسحاب الأميركي متوقّفًا بالنسبة إلى الرئيس دونالد ترامب على انسحاب القوات الإيرانية، قال جيفري إنّ «الرئيس يُريدنا في سورية حتى يجري تحقيق هذا الشرط والشروط الأخرى»، غير أنه أضاف أن هذا لا يعني «بالضرورة وجود جنود أميركيين على الأرض».

وتابع جيفري: «هناك طُرق عدّة للتواجد على الأرض. نحن على الأرض دبلوماسيًّا بالتأكيد، من خلال فرق من وزارة الخارجية في العديد من المناطق في سورية».

وقال: «قُمنا بتدريب قوات محلية في عدد من مناطق سورية. وحلفاؤنا لديهم قوات محلية».

وتنشر الولايات المتحدة حوالى ألفَي جندي في سورية يقومون بشكل رئيسي بالتدريب وتقديم المشورة للقوات الكردية والسورية المعارضة للنظام السوري.

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي قال يوم الإثنين خلال مؤتمر صحافي تطرّق فيه إلى الوضع في سورية «لن نُغادر طالما أنّ القوات الإيرانية خارج الحدود الإيرانية».