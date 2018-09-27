الأردن: وكالة «الأونروا» تحصلت على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 10:31 مساء

أعلن الأردن الخميس أن عددًا من الدول تعهدت بدفع 118 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أجل مساعدتها للتغلب على الأزمة التي نجمت عن خفض التمويل الأميركي.

وقال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي إن «ألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان بين الدول التي قدمت أموالاً إضافية للأونروا خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».

يذكر أن واشنطن قررت في 16 يناير الماضي «تجميد» نصف الأموال المخصصة للأونروا التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين والمتحدرين منهم في أنحاء الشرق الأوسط، مع خدمات تتضمن التعليم والرعاية الطبية. وأضاف «الرسالة الثانية هي: لا تقوموا بتسييس المساعدة المقدمة للأونروا»، موضحًا أن «وجود الأونروا كان يرتبط بقضية سياسية لذا يجب عليكم إيجاد حل لهذه القضية السياسية قبل أن تتخلصوا من الأونروا».

وأثار القرار الأميركي غضبًا لدى الفلسطينيين الذين وصفوه بأنه خطوة إضافية ضدهم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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