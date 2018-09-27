خيارات ترامب في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

قبة الصخرة ومنظر عام للقدس. (أرشيفية. أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى تأييده حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، الهدف المزمن لجهود السلام الدولية.

في ما يأتي وصف حل الدولتين بالإضافة إلى بدائل.



حل الدولتين

يتوخى هذا الحل قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية مستقلتين تتعايشان جنبًا إلى جنب بسلام.

ويعني هذا إقامة دولة فلسطينية على أساس تقريبي وفقًا لما كان عليه الوضع قبل العام 1967، عندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في حرب مع جيرانها العرب، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقد جرى وضع خطط لمقايضة أراضٍ من أجل تحقيق ذلك.

وكانت خطة الأمم المتحدة للتقسيم العام 1947 اقترحت دولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية مع وضع القدس تحت إشراف دولي منفصل. ووافق القادة اليهود على الخطة لكن القادة العرب رفضوها.

وأعرب العديد عن أملهم في أن تسفر اتفاقات أوسلو في العام 1993 عن التوصل إلى دولتين، لكن عملية السلام التي أقرتها الاتفاقات الموقعة انهارت.

ويواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعوة إلى حل الدولتين على أساس حدود ما قبل العام 1967.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فهو أكثر حذرًا. ويقول إنه يريد أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يعني إقامة دولة كاملة أو شكل من أشكال الحكم الذاتي.

دولة واحدة

من المرجح أن يؤدي الإعلان عن دولة واحدة إلى ضم إسرائيل رسميًا الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وربما قطاع غزة.

ويطالب اليمين الإسرائيلي بضم الكثير من مناطق الضفة الغربية، مدعيًا ارتباطًا تاريخيًا ودينيًا بالأراضي، لكن السؤال يتعلق بالحقوق التي سينالها الفلسطينيون الذين يعيشون هناك.

وإذا تضمنت غزة والضفة الغربية، فإن هذه الدولة ستجمع نحو 6.6 مليون يهودي مع عدد مماثل تقريبًا من العرب.

ويعرب المعارضون لذلك عن خشيتهم، لأن مثل هذا الكيان لن يشكل دولة يهودية إلا إذا تخلت عن الديمقراطية وقررت الحد من الحقوق السياسية للعرب، وهو ما يصفه الفلسطينيون وسواهم بأنه «الفصل العنصري».

كونفدرالية إسرائيلية - فلسطينية

لقد طرح الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين فكرة قيام كونفدرالية إسرائيلية - فلسطينية مع حدود محددة، وبرلمانين ودستورين، لكن مع جيش إسرائيلي فقط.

ومن المرجح أن ترفض القيادة الفلسطينية المعتدلة هذه الفكرة، خصوصًا أنها تطالب منذ سنوات بالسيادة الكاملة على دولة مستقلة.

بشكل منفصل، تريد حركة حماس الإسلامية التي تحكم قطاع غزة دولة تحكمها الشريعة الإسلامية في كل فلسطين. وترفض الاعتراف بإسرائيل وتدعم «المقاومة».



كونفدرالية فلسطينية - أردنية

لطالما شجع اليمينيون الإسرائيليون قيام اتحاد بين دولة فلسطينية والمملكة الأردنية، الأمر الذي يبعد إسرائيل عن المسؤولية في هذه القضية.

لكن الأردن الذي حكم الضفة الغربية منذ العام 1948 إلى أن احتلتها إسرائيل إبان حرب الأيام الستة في العام 1967 ألغى ارتباطه الإداري مع الضفة الغربية في العام 1988، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال عباس إن المسؤولين الأميركيين العاملين على خطة السلام التي سيعلنها ترامب طلبوا منه الموافقة على قيام كونفدرالية مع الأردن، بحسب ناشطين التقوه.

ونقل الناشطون عن عباس قوله إنه أبلغ المسؤولين الأميركيين إنه سيكون مهتمًا بذلك فقط إذا كانت إسرائيل ستنضم إلى هذا الاتحاد الكونفدرالي.

واعتبر رد عباس وسيلة لإسقاط الاقتراح لأن إسرائيل لن توافق قط على الانضمام إلى مثل هذه الترتيبات.

عدم القيام بشيء

ويسود اعتقاد أن الوضع الراهن يبقى الخيار الأكثر ملاءمة بالنسبة لنتانياهو.

وحاليًا، تسيطر إسرائيل على حركة الدخول والخروج من الضفة الغربية، كما أنها تمسك بالأمن والسلطات المدنية في نحو 60% من أراضي الضفة.

وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة بعد أن خاضت ثلاث حروب مع القطاع منذ العام 2008.

لكن المجتمع الدولي يشدد على أن الوضع الراهن لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه.

ويحذر دبلوماسيون من أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يقضي تدريجيًا على الفرص المتبقية لحل الدولتين، في حين تشهد الأوضاع المعيشية في قطاع غزة مزيدًا من التدهور.