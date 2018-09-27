صدامات في الضفة الغربية بالتزامن مع زيارة يهودي لموقع مقدس

جنود إسرائيليون يصوبون أسلحتهم تجاه محتجين فلسطينيين. (أ ف ب)

اندلعت صدامات ليل الأربعاء الخميس بين الفلسطينيين وجنود إسرائيليين عندما قام إسرائيليون بزيارة موقع مقدس لدى اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إن نحو 1500 يهودي زاروا قبر يوسف أومقام يوسف كما يسميه الفلسطينيون قرب نابلس في شمال الضفة الغربية في وقت متأخر أمس الأربعاء بحماية جنود إسرائيليين.

وأضافت إنه «عند مدخل مدينة نابلس حصلت أعمال شغب عنيفة قام خلالها فلسطينيون بإلقاء حجارة وقنابل حارقة»، وقالت إن الجيش استخدم وسائل تفريق أعمال الشغب.

من جهته، قال مصدر طبي فلسطيني إن أكثر من 20 فلسطينيًا أصيبوا بجروح بينهم صحفيان.

وأظهرت أشرطة فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تحترق بعدما ألقى فلسطينيون كما يبدو، عليها زجاجات مولوتوف.

وقال الجيش إنه لم يصب أي عنصر في صفوفه.

والقبر مقدس لدى اليهود لكنه يقع في عمق الضفة الغربية المحتلة. وسبق أن شهد الموقع مواجهات متكررة وأحرق في أكتوبر 2015 قبل ترميمه في وقت لاحق.