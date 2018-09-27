اليمن يرفض التمديد لبعثة تحقيق أممية بعد اتهامات بارتكاب «جرائم حرب»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 11:26 صباحا
مقاتلون حوثيون يتفقدون الدمار الذي سبّبته غارة جوية للتحالف العربي. (أ ف ب)

رفضت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن دعت البعثة أمس الأربعاء إلى السماح لها بمواصلة التحقيق في اليمن، رغم معارضة السعودية وبعض حلفائها.

وقالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إنها ترفض التمديد لأن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت «معايير المهنية والنزاهة والحياد»، متهمة إياها بـ«غض الطرف عن انتهاكات» الحوثيين.

وأكدت الحكومة رفضها لـ«فرض آليات تنتقص من سيادتها».

وعدّدت المجموعة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي تحتاج لإذن الشهر الحالي لمواصلة عملها، لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع.

ودعا المحققون أمس الأربعاء إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع «المقلق للغاية» في اليمن.

وقدم المحققون تقريرًا إلى الهيئة التي خلصت إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا «جرائم حرب».

وقال كمال الجندوبي، الذي يترأس ما يسمى مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين المرموقين المستقلين، أنه «في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح لتفويض (المجموعة)، فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات».

وقال للمجلس إن «الوضع في اليمن لا يزال ينذر بالقلق».

وتدخّل التحالف في اليمن دعمًا للقوات الحكومية في مارس 2015 بهدف وقف تقدّم الحوثيين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة من أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 56 ألف آخرون بجروح في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - غسان سلامة والحالة الليبية
كاريكاتير
بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
إدماج «الميليشيات» في قطاع الشرطة ... هل يحل الأزمة في ليبيا؟
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟