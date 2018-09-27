اليمن يرفض التمديد لبعثة تحقيق أممية بعد اتهامات بارتكاب «جرائم حرب»

مقاتلون حوثيون يتفقدون الدمار الذي سبّبته غارة جوية للتحالف العربي. (أ ف ب)

رفضت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن دعت البعثة أمس الأربعاء إلى السماح لها بمواصلة التحقيق في اليمن، رغم معارضة السعودية وبعض حلفائها.

وقالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إنها ترفض التمديد لأن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت «معايير المهنية والنزاهة والحياد»، متهمة إياها بـ«غض الطرف عن انتهاكات» الحوثيين.

وأكدت الحكومة رفضها لـ«فرض آليات تنتقص من سيادتها».

وعدّدت المجموعة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي تحتاج لإذن الشهر الحالي لمواصلة عملها، لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع.

ودعا المحققون أمس الأربعاء إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع «المقلق للغاية» في اليمن.

وقدم المحققون تقريرًا إلى الهيئة التي خلصت إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا «جرائم حرب».

وقال كمال الجندوبي، الذي يترأس ما يسمى مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين المرموقين المستقلين، أنه «في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح لتفويض (المجموعة)، فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات».

وقال للمجلس إن «الوضع في اليمن لا يزال ينذر بالقلق».

وتدخّل التحالف في اليمن دعمًا للقوات الحكومية في مارس 2015 بهدف وقف تقدّم الحوثيين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة من أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 56 ألف آخرون بجروح في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.