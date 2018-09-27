وزير خارجية السعودية: الاتفاق بين تركيا وروسيا بشأن إدلب «تطور إيجابي»

وزير الخارجية السعودية عادل الجبير. (أرشيفية. رويترز)

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الخميس، إن الاتفاق بين روسيا وتركيا بخصوص إدلب هو «تطور إيجابي» للأزمة القائمة بشأن المدينة السورية.

وأضاف الجبير، في تصريحات إلى وكالة «سبوتنيك»، «دائمًا، عندما تنجح في تجنب وضع يتفاقم فيه الصراع، فإن ذلك يعتبر خطوة إيجابية. نحن نأمل، أن يجري حل هذه القضية من خلال المفاوضات، وأعتقد أن هذا تطور إيجابي (للأحداث)».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا مؤخرًا على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سورية.

وفي تصريحات سابقة بشأن الاتفاق، قال إردوغان: «اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب»، موضحًا أن «المعارضين سيواصلون البقاء في إدلب. ومؤكدًا على أن وجود الإرهابيين في سورية لا يقتصر فقط على إدلب».